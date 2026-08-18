10 x 2 Tickets für die VIENNA FASHION WEEK gewinnen!

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Mode, Trends und internationale Brands!
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Die VIENNA FASHION WEEK.26 lädt vom 14. bis 19. September dazu ein, die neuesten Kollektionen und Trends hautnah im MuseumsQuartier zu erleben.

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Für alle, die Mode lieben und den Fashion-Week-Flair hautnah erleben möchten!

MODE. DESIGN. INSPIRATION. ✨

Erleben Sie die VIENNA FASHION WEEK.26 im MuseumsQuartier Wien und entdecken Sie aktuelle Kollektionen, österreichisches Modedesign und internationale Fashion Highlights.

DAS ERWARTET SIE:

👗 Präsentationen & Runway Shows
✨ aktuelle Kollektionen und Trends
🖤 österreichische und internationale Designer
🛍️ Fashion, Shopping & Pop-up Stores
📍 Fashion Week Atmosphäre mitten in Wien

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Einlösbar für einen Tag Ihrer Wahl zwischen 15. & 19. September 2026

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