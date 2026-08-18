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10 x 2 Tickets für die VIENNA FASHION WEEK gewinnen!
Die VIENNA FASHION WEEK.26 lädt vom 14. bis 19. September dazu ein, die neuesten Kollektionen und Trends hautnah im MuseumsQuartier zu erleben.
oe24 verlost 10 x 2 Daily Tickets
Für alle, die Mode lieben und den Fashion-Week-Flair hautnah erleben möchten!
MODE. DESIGN. INSPIRATION. ✨
Erleben Sie die VIENNA FASHION WEEK.26 im MuseumsQuartier Wien und entdecken Sie aktuelle Kollektionen, österreichisches Modedesign und internationale Fashion Highlights.
DAS ERWARTET SIE:
👗 Präsentationen & Runway Shows
✨ aktuelle Kollektionen und Trends
🖤 österreichische und internationale Designer
🛍️ Fashion, Shopping & Pop-up Stores
📍 Fashion Week Atmosphäre mitten in Wien
👉 JETZT MITMACHEN & GEWINNEN
Einlösbar für einen Tag Ihrer Wahl zwischen 15. & 19. September 2026
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