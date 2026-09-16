10 x 2 Tickets für die MADONNA BEAUTY DAYS gewinnen!

Österreichs größte Beauty Messe findet wieder statt!

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Dieses Jubiläum möchten wir gemeinsam feiern und haben dafür etwas ganz Besonderes. 🥂

10 x 2 Tickets für die MADONNA BEAUTY DAYS

Am 9. & 10. Oktober verwandelt sich die METAStadt in den Beauty-Treffpunkt des Jahres. 💄

Egal, ob Beauty-Profi, Trend-Lover oder einfach neugierig auf die neuesten Highlights:

Die MADONNA BEAUTY DAYS sind der perfekte Ort, um Neues zu entdecken, sich inspirieren zu lassen und gemeinsam die Liebe zu Beauty zu feiern. 💖