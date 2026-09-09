gewinnspiel
10 x 2 Tickets für die 30. Bruno Gala gewinnen!
Am 21. September steigt in der Steffl Arena Wien die große 30. Bruno Gala - und du kannst live dabei sein!
oe24 verlost 10 × 2 exklusive Show-Tickets für einen unvergesslichen Abend voller Fußball, Stars und Glamour.
Fußball, Stars & eine Nacht, die du nicht verpassen willst.
Mit etwas Glück erlebst du die Bruno Gala nicht nur live vor Ort, sondern feierst anschließend bei der exklusiven Aftershowparty mit:
⚽ Österreichs besten Fußballer:innen
⭐ zahlreichen Stars und Prominenten
🍽️ Essen & Trinken bei der Aftershowparty inklusive
🥂 jeder Menge Party-Stimmung
Jetzt teilnehmen und mit etwas Glück 1 von 10 × 2 Ticket-Paketen gewinnen!
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