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10 x 2 Tickets für die 30. Bruno Gala gewinnen!

Bruno Gala 2026
Mit Österreichs Top-Fußballer:innen feiern
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Am 21. September steigt in der Steffl Arena Wien die große 30. Bruno Gala - und du kannst live dabei sein!

oe24 verlost 10 × 2 exklusive Show-Tickets für einen unvergesslichen Abend voller Fußball, Stars und Glamour.

Fußball, Stars & eine Nacht, die du nicht verpassen willst.

Mit etwas Glück erlebst du die Bruno Gala nicht nur live vor Ort, sondern feierst anschließend bei der exklusiven Aftershowparty mit:

⚽ Österreichs besten Fußballer:innen

⭐ zahlreichen Stars und Prominenten

🍽️ Essen & Trinken bei der Aftershowparty  inklusive

🥂 jeder Menge Party-Stimmung

Jetzt teilnehmen und mit etwas Glück 1 von 10 × 2 Ticket-Paketen gewinnen!

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