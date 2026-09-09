10 x 2 Tickets für die 30. Bruno Gala gewinnen!

Mit Österreichs Top-Fußballer:innen feiern

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Am 21. September steigt in der Steffl Arena Wien die große 30. Bruno Gala - und du kannst live dabei sein!

oe24 verlost 10 × 2 exklusive Show-Tickets für einen unvergesslichen Abend voller Fußball, Stars und Glamour.

Fußball, Stars & eine Nacht, die du nicht verpassen willst.

Mit etwas Glück erlebst du die Bruno Gala nicht nur live vor Ort, sondern feierst anschließend bei der exklusiven Aftershowparty mit:

⚽ Österreichs besten Fußballer:innen

⭐ zahlreichen Stars und Prominenten

🍽️ Essen & Trinken bei der Aftershowparty inklusive

🥂 jeder Menge Party-Stimmung