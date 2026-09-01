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Gewinnspiel: Ihre letzte Chance auf Johnny Depp

Thomas Zeidler-Künz
von
Rockmusiker spielt E-Gitarre auf einer Bühne, trägt Sonnenbrille und Mütze.
© SOPA Images/LightRocket via Gett
Das Gewinnspiel endet am 3. September um 12.00 Uhr. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Eine Barablöse der Gewinne ist nicht möglich. Der/die Gewinner:in wird per Mail verständigt. oe24.at wünscht viel Glück!
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1997 rockte er die Wiener Sophiensäle und das U4. Sightseeing-Trip mit seinem Wiener Bodyguard Conny de Beauclair inklusive. 2018 und 2023 spielte er mit den Hollywood Vampires auf der Burg Clam auf. Und jetzt kommt Schauspiel-Legende Johnny Depp („Fluch der Karibik“) erneut als Musiker nach Österreich. Am 5. September verbeugt er sich in St. Pölten vor unsterblichen Rockstar-Freunden wie David Bowie oder Jeff Beck. Und das gleich unterstützt von Alice Cooper, Aerosmith-Star Joe Perry und Gitarren-Legende Tommy Henriksen. Depp rockt am Open Air Gelände des VAZ nämlich wieder mit seiner Supergroup Hollywood Vampires ab.

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Zwei Rockmusiker treten gemeinsam auf einer Bühne mit buntem Hintergrund auf.
In St. Pölten mit dabei: Alice Cooper und Joe Perry von Aerosmith. © Redferns

"Wir sind die teuerste Barband der Welt und feiern unsere totgesoffenen Freunde,“ gibt Henriksen dafür im oe24-Interview die Direktiven. Wie wahr: Beim einzigen Österreich-Gastspiel setzen die Vampires ja neben den ewigen Klassikern von Cooper („School’s Out") oder Aerosmith „Walk This Way") auch die Hits von The Velvet Underground („Venus In Furs“), AC/DC („Highway To Hell“), The Who („Baba O‘Riley“) oder „The Doors (Roadhouse Blues“) auf die Setlist.

So klingt Johnny Depp als Sänger:

Spannend: Johnny Depp erhebt u.a. bei "Heroes" und dem Killing Joke-Cover "The Death and Resurrection" die Stimme. "Er ist kein großartiger Musiker, aber ein Allround-Künstler. Vielleicht sogar ein Genie!"

Vier Mitglieder der Band Hollywood Vampires posieren vor dunklem Hintergrund.
Hollywood Vampires: Joe Perry, Alice Cooper, Johnny Depp & Tommy Henriksen. © Facebook

Nachzuhören schon am Samstag (5. September) in St. Pölten. Mit oe24 sind Sie live dabei. Auf oe24.at gibt es jetzt 3x2 Tickets für die Hollywood Vampires zu gewinnen. Gleich reinklicken und am 5. September mit Johnny Depp, Alice Cooper, Joe Perry und Tommy Henriksen beim einzigen Österreich-Konzert abrocken.

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