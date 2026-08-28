Ihr Ticket-Gewinn
Gewinn: oe24 bringt Sie zum Hitkonzert von Nikotin
"Es wird super laut und es wird viel gejammt, denn die Band hat noch nie so gut geklungen. Wir spielen eineinhalb Stunden und danach gibt es eine fette Aftershow-Party. Das wird ein wildes Programm!" Der coole Austropop-Durchstarter Nikotin gibt via oe24.TV die Direktiven zu seinem großen Heimspiel in Wien. Am 5. September rockt er mit Kulthits wie "1010", "Rosa Schnee" oder "Kaiser von Österreich" die Wiener Arena.
Auch interessant
Als Einstimmung gibt es schon am 4. September den brandneuen Hit "100x", bei dem sich Nikotin zu selbstreflektierenden Zeilen wie "Ich brauche die Kunst um meine Leere zu füllen" so rockig wie nie gibt: "Ich schwimme zur Zeit voll in den 90ern und höre fast nur Oasis. Die Synths sind irgendwie tot. Und die Disco ist irgendwie tot. Jetzt sind es nur noch die fetten Gitarren!"
"100x": Brandneuer Hit zum Wien-Konzert
Die lässt er am 5. September auch in Wien erklingen. Mit oe24 sind Sie live dabei. Auf oe24.at verlosen wir 5x2 Tickets für das Hitkonzert vom frechen Austropop-Durchstarter Nikotin in der Arena. Gleich reinklicken und am 5. September "100x" abrocken!
Fehler im Artikel gefunden?Jetzt melden