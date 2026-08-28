Gewinn: oe24 bringt Sie zum Hitkonzert von Nikotin

Das Gewinnspiel endet am 3. September um 12.00 Uhr. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Eine Barablöse der Gewinne ist nicht möglich. Der/die Gewinner:in wird per Mail verständigt. oe24.at wünscht viel Glück!

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"Es wird super laut und es wird viel gejammt, denn die Band hat noch nie so gut geklungen. Wir spielen eineinhalb Stunden und danach gibt es eine fette Aftershow-Party. Das wird ein wildes Programm!" Der coole Austropop-Durchstarter Nikotin gibt via oe24.TV die Direktiven zu seinem großen Heimspiel in Wien. Am 5. September rockt er mit Kulthits wie "1010", "Rosa Schnee" oder "Kaiser von Österreich" die Wiener Arena.

Der neue Hit "100x". Nikotin so rockig wie nie. © Instagram

Als Einstimmung gibt es schon am 4. September den brandneuen Hit "100x", bei dem sich Nikotin zu selbstreflektierenden Zeilen wie "Ich brauche die Kunst um meine Leere zu füllen" so rockig wie nie gibt: "Ich schwimme zur Zeit voll in den 90ern und höre fast nur Oasis. Die Synths sind irgendwie tot. Und die Disco ist irgendwie tot. Jetzt sind es nur noch die fetten Gitarren!"

"100x": Brandneuer Hit zum Wien-Konzert

Die lässt er am 5. September auch in Wien erklingen. Mit oe24 sind Sie live dabei. Auf oe24.at verlosen wir 5x2 Tickets für das Hitkonzert vom frechen Austropop-Durchstarter Nikotin in der Arena. Gleich reinklicken und am 5. September "100x" abrocken!