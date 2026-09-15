5 x 6 Tickets für die IMMOunited Weißwurstparty gewinnen!

Feier mit deinen Freunden auf der Wiener Kaiser Wiesn

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O'zapft is! 🍺🥨

oe24 und IMMOunited verlosen 5 x 6 Tickets für die legendäre IMMOunited Weißwurstparty auf der Wiener Kaiser Wiesn!

Erlebt einen geselligen Abend im Wiesbauer Zelt mit Bier, Weißwurst, Live-Musik und bester Wiesn-Stimmung.

Mit etwas Glück seid ihr mit euren Freunden dabei!

Eure Party Infos 🎡🎉

📅 23. September

📍 Wiesbauerzelt, Wiener Kaiser Wiesn, 1020 Wien

18:30 Uhr – Einlass

19:30 Uhr – Bieranstich & offizielle Begrüßung durch Moderator Andy Marek

Danach heißt es: feiern, anstoßen und genießen!

Für Stimmung sorgt die Live-Band BÄÄM.

Außerdem wartet ein Gewinnspiel mit tollen Preisen auf euch.