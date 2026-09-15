gewinnspiel
5 x 6 Tickets für die IMMOunited Weißwurstparty gewinnen!
O'zapft is! 🍺🥨
oe24 und IMMOunited verlosen 5 x 6 Tickets für die legendäre IMMOunited Weißwurstparty auf der Wiener Kaiser Wiesn!
Erlebt einen geselligen Abend im Wiesbauer Zelt mit Bier, Weißwurst, Live-Musik und bester Wiesn-Stimmung.
Mit etwas Glück seid ihr mit euren Freunden dabei!
Eure Party Infos 🎡🎉
📅 23. September
📍 Wiesbauerzelt, Wiener Kaiser Wiesn, 1020 Wien
18:30 Uhr – Einlass
19:30 Uhr – Bieranstich & offizielle Begrüßung durch Moderator Andy Marek
Danach heißt es: feiern, anstoßen und genießen!
Für Stimmung sorgt die Live-Band BÄÄM.
Außerdem wartet ein Gewinnspiel mit tollen Preisen auf euch.
Jetzt mitmachen & Tickets gewinnen!
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