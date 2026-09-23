2 x 2 Tickets für das Beatrice Egli Konzert in Wien gewinnen!

Tanzen – Lachen – Leben - Die Tournee 2026

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Lust auf einen unvergesslichen Abend mit Beatrice Egli? ❤️

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✨ Beatrice Egli – Tanzen – Lachen – Leben – Die Tournee 2026 ✨

📅 14. November 2026

📍 In der Wiener Stadthalle

❤️ Ein Abend voller Hits, Energie und guter Laune

Freu dich auf Beatrice Egli live und erlebe ihre aktuelle Tournee in einzigartiger Atmosphäre.

Mit ihrer positiven Energie, ihren großen Hits und jeder Menge Stimmung sorgt sie für einen Konzertabend, den man so schnell nicht vergisst.