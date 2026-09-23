oe24
TV
E-Paper
Immo

Gewinnspiel

2 x 2 Tickets für das Beatrice Egli Konzert in Wien gewinnen!

Tanzen – Lachen – Leben - Die Tournee 2026
Tanzen – Lachen – Leben - Die Tournee 2026
OE24 auf Google bevorzugen

Lust auf einen unvergesslichen Abend mit Beatrice Egli? ❤️

oe24 verlost 2×2 Tickets für
Beatrice Egli – Tanzen – Lachen – Leben – Die Tournee 2026
📅 14. November 2026
📍 In der Wiener Stadthalle

❤️ Ein Abend voller Hits, Energie und guter Laune

Freu dich auf Beatrice Egli live und erlebe ihre aktuelle Tournee in einzigartiger Atmosphäre.

Mit ihrer positiven Energie, ihren großen Hits und jeder Menge Stimmung sorgt sie für einen Konzertabend, den man so schnell nicht vergisst.

Fehler im Artikel gefunden?Jetzt melden

OE24 entdecken

10 x 2 Tickets für die MADONNA BEAUTY DAYS gewinnen!

10 x 2 Tickets für die Filmpremiere THE TRAIN gewinnen!

10 x 2 Tickets für die 30. Bruno Gala gewinnen!

5 x 6 Tickets für das Pre-Opening der Wiener Wiesn  gewinnen!

2 x 2 Tickets für die Schlagernacht gewinnen!

Gewinnspiel: Ihre letzte Chance auf Johnny Depp

2 x 2 Tickets für das Beatrice Egli Konzert in Wien gewinnen!

Gewinn: oe24 bringt Sie zum Hitkonzert von Nikotin

Gewinn: oe24 bringt Sie zu Johnny Depp

Gewinn: oe24 bringt Sie zum Kino-Hit "Runner"