Gewinnspiel
2 x 2 Tickets für die Schlagernacht gewinnen!
Das große Schlager-Highlight kommt nach Wien!
Am 5. Dezember 2026 heißt es in der Wiener Stadthalle: Mitsingen, Tanzen und gemeinsam feiern.
Und das Beste: Du kannst 2 × 2 Tickets für "Die Schlagernacht des Jahres 2026" gewinnen! 🎉
Schlager, Party & unvergessliche Momente! ✨
Freue dich auf eine große Schlagerparty und erlebe die besondere Atmosphäre eines Abends, bei dem die Musik im Mittelpunkt steht.
Mit dabei sind unter anderem:
- Melissa Naschenweng
- OLI.P
- Matthias Reim
- Die Draufgänger
- Anna-Maria Zimmermann
- Vincent Gross & Pietro Basile
Mitsingen. Tanzen. Feiern. Gemeinsam genießen.
Fehler im Artikel gefunden?Jetzt melden