2 x 2 Tickets für die Schlagernacht gewinnen!

Die Schlager-Party des Jahres!

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Das große Schlager-Highlight kommt nach Wien!

Am 5. Dezember 2026 heißt es in der Wiener Stadthalle: Mitsingen, Tanzen und gemeinsam feiern.

Und das Beste: Du kannst 2 × 2 Tickets für "Die Schlagernacht des Jahres 2026" gewinnen! 🎉

Schlager, Party & unvergessliche Momente! ✨

Freue dich auf eine große Schlagerparty und erlebe die besondere Atmosphäre eines Abends, bei dem die Musik im Mittelpunkt steht.

Mit dabei sind unter anderem:

Melissa Naschenweng

OLI.P

Matthias Reim

Die Draufgänger

Anna-Maria Zimmermann

Vincent Gross & Pietro Basile

Mitsingen. Tanzen. Feiern. Gemeinsam genießen.