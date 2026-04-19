50 Babyleichen auf Trauminsel entdeckt

Auf einem Friedhof in Trinidad und Tobago sind die Leichen von 50 Babys unbekannter Herkunft entdeckt worden.

Zusammen mit den Säuglingen seien die ebenfalls mutmaßlich illegal beerdigten Leichname von sechs Erwachsenen gefunden worden, teilte die Polizei des Karibikstaats am Samstag mit. Nach der Entdeckung der 56 Leichname auf dem Friedhof in der Stadt Cumuto auf der Insel Trinidad seien unverzüglich Ermittlungen eingeleitet worden.

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Nach ersten Erkenntnisse handle es sich möglicherweise um einen Fall der "illegalen Beseitigung" von Leichen, die nicht von Angehörigen beansprucht worden seien. Cumuto liegt rund 40 Kilometer von Port of Spain, der Hauptstadt von Trinidad und Tobago, entfernt.