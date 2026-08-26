DARUM sollte man ein weißes Handtuch im Auto mithaben

Im Sommer heizt die Sonne geparkte Autos stark auf. Ein einfacher Trick mit einem hellen Handtuch auf dem Lenkrad verspricht Abkühlung ganz ohne spezielles Zubehör.

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Der Sommer bringt hohe Temperaturen mit sich, die auch vor geparkten Fahrzeugen keinen Halt machen. Wer nach einem Tag in der Sonne zurück zu seinem Auto kommt, stellt oft fest, dass die Sonne ungehindert darauf geknallt hat. Das Anfassen des Lenkrads fühlt sich dann an wie der Griff auf eine heiße Herdplatte. Genau für dieses Problem macht derzeit ein spezieller Trick in den sozialen Netzwerken sowie auf verschiedenen Ratgeberportalen die Runde.

Schutz durch helle Tücher

Der Ablauf ist denkbar einfach: Bevor das Auto in der Sonne abgestellt wird, legt man ein helles Tuch über das Lenkrad. Da die helle Oberfläche einen Teil der Sonnenstrahlen reflektiert, heizt sich das darunterliegende Material spürbar weniger stark auf.

Der ADAC bestätigt, dass jedes Sonnenschutz-Zubehör die Oberflächentemperatur am Lenkrad merklich senkt. In Tests blieb es dadurch bis zu 26 Grad kühler. Der Automobilclub empfiehlt daher ausdrücklich, sowohl Armaturen als auch Kindersitze bei großer Hitze mit einem hellen Tuch abzudecken. Ein großer Vorteil liegt darin, dass kein Spezialzubehör gekauft werden muss. Ein Handtuch befindet sich ohnehin häufig im Fahrzeug, da es auch bei beschlagenen Scheiben praktisch ist.

Gefahr von hohen Temperaturen

Zwischen der allgemeinen Luft im Fahrzeuginneren und den Oberflächen von Armaturen sowie Lenkrad liegen an heißen Tagen Welten. Der ADAC hat diesen Umstand in Dortmund und im Rahmen einer Studie genau untersucht. Ohne jeglichen Schutz können sich Lenkrad und Armaturen auf über 70 Grad erhitzen. Bei derartig hohen Werten droht laut den Experten des Automobilclubs sogar eine konkrete Verbrennungsgefahr für die Haut.