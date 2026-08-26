oe24
TV
E-Paper
Immo
Welt

Quälgeister

Wespenplage: Wirt streicht Preiselbeeren

Eine Wespe sitzt auf grünen Grashalmen in Nahaufnahme.
© Getty Images/500px Unreleased
In den Biergärten treiben Wespen derzeit ihr Unwesen. Die Wirte setzen auf kreative Methoden und greifen teils zu drastischen Maßnahmen, um die Insekten von den Gästen fernzuhalten.
OE24 auf Google bevorzugen

Die Quälgeister suchen sich im Spätsommer gezielt Zucker und süße Lebensmittel als Energielieferanten. Dadurch werden sie auch in Biergärten schnell zur Plage und stellen eine Gefahr für Menschen dar. Auf der Terrasse des Alten Wirts in Grünwald in Bayern zündet Inhaber Jakob Portenlänger alten Kaffeesatz in einem kleinen Krug an, um die Insekten mit einem Feuerzeug oder Streichholz abzuräuchern. Kaffeesatz und elektrisch betriebene Wedler sind seine bevorzugten Werkzeuge zur Insektenabwehr, während verschiedene Fallen zuvor nicht halfen. Schon beim Frühstücksbuffet des Hotels schwirren die Tiere um die Süßwaren und wechseln beim Öffnen des Biergartens nach draußen.

Auch interessant

Thomas Muster verkauft Luxus-Anwesen am Wörthersee

Zwischen Ernteglück  und Blütenzauber

Kühbauer: „Meine Frau hat eh schon Angst“

Erste Hilfe bei Stichen

Ein ernster Vorfall mit Rettungswagen blieb im Alten Wirt in diesem Jahr bisher aus. Nach Stichen halfen bislang stets Eiswürfel und eine Zwiebelhälfte. Bei Allergikern oder Kindern rät Portenlänger jedoch dazu, im Ernstfall schnell zu reagieren und direkt den Notruf zu wählen.

Preiselbeeren nur auf Wunsch

Alexander Moosbauer vom Ayinger Bräustüberl entschied sich wegen der vielen Insekten für einen drastischen Schritt und streicht Preiselbeeren regulär vom Teller. Die süße Beilage wird nur noch auf ausdrücklichen Wunsch serviert, worauf eine rote Umrandung auf der Karte hinweist. Gast Johannes Lippl genießt sein Schnitzel dort auch ohne die süßen Beeren.

Wasser täuscht Regen vor

Zusätzlich nutzt Moosbauer Sprühflaschen mit Wasser, um den Tieren Regen vorzutäuschen und sie zum Rückzug zu bewegen. Allerdings verschwinden die Flaschen regelmäßig, weil Gäste sie mit nach Hause nehmen. Stammgast Franz Schabmair schützt sein Getränk unterdessen ganz pragmatisch mit einem eigenen Bierdeckel für seinen Steinkrug.

Fehler im Artikel gefunden?Jetzt melden

OE24 entdecken

Shannen Doherty kehrt als "Beverly Hills, 90210"-Star zurück

Disco-Queen Donna Summer ist tot

40-Grad-Schock: Extreme Hitzewelle überrollt Kroatien

Dritter Stich ab 1. September

Brand in Spital: 15 Babys gestorben

Unser Tipp der Woche für das Training mit deinem Hund

Frau stirbt nach brutaler Attacke von Feuerameisen

Europas Leitbörsen einheitlich tiefer

Wespenplage: Wirt streicht Preiselbeeren

Innerhalb weniger Stunden: 39 Feuer ausgebrochen