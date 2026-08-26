Thomas Muster verkauft Luxus-Anwesen am Wörthersee

Am Wörthersee steht derzeit eine besonders prominente Immobilie zum Verkauf.

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Das Anwesen in Maria Wörth an der Süduferstraße gehörte dem ehemaligen Tennisstar Thomas Muster. Der Steirer schrieb in den 1990er-Jahren österreichische Sportgeschichte und stand zeitweise sogar an der Spitze der Weltrangliste.

© Living Deluxe

Muster hatte das Grundstück samt Haus im Juli 2021 von einer Privatstiftung erworben. Damals soll der Kaufpreis bei rund 5,5 Millionen Euro gelegen haben. Nach dem Erwerb wurde das Anwesen zudem um ein Bootshaus mit Wohnbereich erweitert.

© Living Deluxe

"Lebensgefühl"

Nun wird die außergewöhnliche Immobilie von "Living Deluxe" unter dem Namen "The Extraordinary" angeboten. Das Grundstück rund um das Wohnhaus umfasst etwa 750 Quadratmeter, die Wohn- und Nutzfläche beträgt rund 300 Quadratmeter. Besonders großzügig fällt die Terrassenfläche mit mehr als 345 Quadratmetern aus.

© Living Deluxe

Das Objekt bietet unter anderem einen offenen Wohn- und Essbereich, eine Küche, ein Schlafzimmer, Badezimmer, Schrank- und Technikraum sowie mehrere WCs. Dazu kommen ein großes Terrassendeck, ein Salettl und weitere Abstellflächen.

Im Inserat wird das Anwesen als besonderes Refugium direkt am Wörthersee angepriesen: "Diese Immobilie ist mehr als ein Bootshaus – sie ist ein Lebensgefühl." Wie viel der neue Besitzer dafür bezahlen muss, bleibt allerdings offen. Der Verkaufspreis wird nur auf Anfrage genannt.