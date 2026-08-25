40-Grad-Schock: Extreme Hitzewelle überrollt Kroatien

Wer seinen Spätsommer-Urlaub in Kroatien verbringt, muss sich auf extreme Temperaturen einstellen. Nach einer kurzen Abkühlung steht der beliebten Urlaubsregion an der Adria bereits die nächste extreme Hitzewelle bevor.

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Nach einer sehr kurzen Abkühlung steht in Kroatien bereits die nächste extreme Hitzewelle an. Während die Temperaturen Ende August im langjährigen Durchschnitt normalerweise langsam abnehmen, zeigt sich der Spätsommer in diesem Jahr von seiner extremsten Seite. In den kommenden Tagen wird das Thermometer landesweit Spitzenwerte von fast 40 Grad Celsius anzeigen. Kroatien-Urlauber müssen sich somit auf eine außergewöhnliche Hitzebelastung einstellen.

Der gesamte Monat steht ohnehin vor einem historischen Temperaturrekord. Wie der kroatische Wetterdienst "DHMZ" offiziell bekannt gab, war in diesem Jahr jeder einzelne Augusttag spürbar wärmer als im langjährigen Vergleichszeitraum von 1991 bis 2020. Besonders schwer von dieser anhaltenden Hitzewelle betroffen ist die bei Urlaubern äußerst beliebte Region Dalmatien.

Gewitter am Dienstag

Der Sommer 2026 hat an der Adria bereits einige historische Spitzenwerte aufgestellt. Zum ersten Mal seit Beginn der Wetteraufzeichnungen wurde in den beliebten Küstenstädten Split und Dubrovnik die magische 40-Grad-Marke geknackt. Die Meteorologen des kroatischen Wetterdienstes gehen mittlerweile fest davon aus, dass in Dalmatien nicht nur der heißeste August, sondern sogar der wärmste Monat überhaupt seit Beginn der offiziellen Messungen verzeichnet wird.

An der nördlichen Adriaküste waren am Morgen Gewitter angekündigt, die sich im Tagesverlauf weiter in den Süden verlagern können. Im Bereich Velebit können vorübergehend kräftige Bora auftreten. Die Tageshöchstwerte liegen bei 28 bis 33 Grad.

Keine richtige Abkühlung

Die ersehnte Abkühlung ist jedoch nur von sehr kurzer Dauer, da die heißen Luftmassen die kühlere Luft extrem schnell wieder vertreiben. Schon ab Mittwoch setzt sich im ganzen Land wieder überwiegend sonniges und trockenes Wetter durch. Die Temperaturen steigen sofort wieder steil an, und vielerorts werden Höchstwerte von weit über 30 Grad erwartet. Regional sind am Mittwoch bereits wieder bis zu 36 Grad möglich.

Auch der Donnerstag präsentiert sich landesweit als heißer Sommertag. Auf den Inseln Mitteldalmatiens müssen Urlauber zudem mit stärkeren Windböen rechnen, die jedoch kaum Abkühlung bringen. Die Hitzebelastung bleibt auf einem extrem hohen Niveau, was insbesondere bei sportlichen Aktivitäten im Freien berücksichtigt werden sollte.

Temperatur-Höhepunkt am Freitag erwartet

Der absolute Höhepunkt der Hitzewelle wird für Freitag prognostiziert. In den meisten Regionen Kroatiens klettert das Quecksilber dann auf schweißtreibende 33 bis 39 Grad Celsius. Lokale Wettermodelle schließen nicht aus, dass stellenweise sogar die extreme Marke von über 40 Grad geknackt wird. Für Späturlauber bedeutet dies einen tiefen Hochsommer mitten im Spätsommer.

Am Samstag ist mit vorübergehend wechselhafterem und geringfügig kühlerem Wetter zu rechnen, wobei auch lokale Gewitter nicht ausgeschlossen sind. Eine nachhaltige Abkühlung lässt jedoch weiter auf sich warten. Am Sonntag und Montag, an den letzten beiden Tagen des Monats, drohen erneut Temperaturen von deutlich über 30 Grad, wobei die Spitzenwerte um die 33 Grad liegen werden.