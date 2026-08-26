Frage der Woche
Soll die Regierung weiterarbeiten oder soll es Neuwahlen geben?
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Die Regierung steckt weiterhin im Umfrage-Tief. Während die FPÖ weiterhin zulegt, müht sich die Ampel-Koalition zu Kompromissen.
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