Soll die Regierung weiterarbeiten oder soll es Neuwahlen geben?

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Die Regierung steckt weiterhin im Umfrage-Tief. Während die FPÖ weiterhin zulegt, müht sich die Ampel-Koalition zu Kompromissen.

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