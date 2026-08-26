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Korrupt wie Ukraine

Ex-Hofburg-Anwärter zur Korruption in Österreich

Aaron Brüstle
von
© TZOe Fuhrich
Dieses Video lässt die politische Elite in Wien zittern. Ex-Hofburg-Anwärter Tassilo Wallentin rechnet in einem viralen Clip gnadenlos mit "einem korrupten System" ab und spricht aus, was sich Hunderttausende Österreicher denken.
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"Österreich ist korrupter als die Ukraine", legt Ex-Hofburg-Anwärter Tassilo Wallentin in einem Insta-Video los, das viral gegangen ist. Ruhig zählt er auf, was für viele Hammer-Aussagen sind:

  • Die Parteien zahlen sich selbst jedes Jahr rund 266 Millionen Euro. Beschlossen haben das die Parteien selbst.
  • Vier Millionen Menschen in Österreich sind in einer Zwangskammer: Austreten verboten.
  • Der ORF ist so sehr von der Politik dominiert, dass sogar der Verfassungsgerichtshof das für verfassungswidrig erklärt hat.

"Und du zahlst für alles", sagt Tassilo Wallentin, im Brotberuf Anwalt. Er sagt: "Ich habe einer ukrainischen Anwältin zuerst nicht geglaubt, als sie sagte: Österreich ist korrupter als die Ukraine. Dann begann ich die Gesetze zu lesen."

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"Die Richtigen müssen gar nicht stehlen"

In der Ukraine würde man diese Fakten Korruption nennen, behauptet der Anwalt. Bei uns nenne man das Gesetz. "Die Anwältin aus der Ukraine hatte recht, aber nicht weil bei uns mehr gestohlen wird. Sondern weil die Richtigen gar nicht stehlen müssen."

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