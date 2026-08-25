Er hat jetzt eine Enkelin
Kanzler Stocker ist Opa!
Bundeskanzler Christian Stocker ist jetzt Opa. Der Kanzler gab am Rande seiner Sommertour in Salzburg bekannt, dass er erstmals Großvater geworden ist.
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Stocker-Enkelin heißt Marie
Stocker ist Vater einer Tochter und eines Sohnes. Seine Tochter hat nun ein Mädchen auf die Welt gebracht. Die Kanzler-Enkelin heißt Marie und wurde vergangene Woche geboren.
Kinder sind für mich ein Segen
"Kinder sind für mich ein Segen, ich bin vor wenigen Tagen Großvater geworden (...) Ich weiß, wie viel Mühe Kinder sind, aber auch wie viele schöne Momente wir gehabt haben, das wollte ich damit aussagen", erklärte der Kanzler bei seiner Sommertour noch einmal seinen Kinderbetreuungs-Sager, der zuletzt für viel Aufregung gesorgt hatte.
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