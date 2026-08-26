Amira: "Kann das alles nicht mehr"

Ehrliche Worte von der schwangeren Moderatorin auf Instagram.

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Amira Aly meldet sich auf Instagram zu Wort. In einer Story findet sie sehr ehrliche Worte zu Mutterschaft.

Sehr müde

Die Moderatorin, die derzeit mit ihrem dritten Kind schwanger ist, klagt über Müdigkeit. Sie sei zu einem Dreh gefahren, der rund drei Stunden gedauert habe und stieg danach gleich wieder ins Auto. Um ihre beiden Buben in die Arme zu schließen.

Die seien an dem Tag aus dem Urlaub gekommen. Arbeiten und ihre Kinder betreuen das ist für Amira nicht ohne, sie sagt: "Ich kann das alles nicht mehr."

Amira Aly © Instagram

Im Bett liegen

Eine dritte Schwangerschaft, so habe sie auch von ihrer Frauenärztin gehört, sei schneller anstrengend, für den Körper. "Ich kann das nicht mehr, obwohl ich nur sitze, aber ich muss liegen!"

Sie sei aktuell sehr müde, so Amiras ehrlicher Einblick in ihr derzeitiges Leben. Das dritte Kind wird übrigens ein Mädchen und der Papa ist Christian Düren. Die beiden Buben stammen aus der Verbindung zu Oliver Pocher.