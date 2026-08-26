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ORF-Star Martina Reuter packt über Scheidung aus!

Frau im Sportoutfit steht in einem Umkleideraum mit roten Schränken und trägt Kopfhörer.
© Instagram
Nach ihrem spektakulären Gewichtsverlust von über 60 Kilogramm scheint es für die quirlige Moderatorin beruflich wie auch privat noch lichter und geschmeidiger zu laufen als je zuvor. Doch es gab auch ganz dunkle Zeiten, wie sie nun in einem Podcast erzählt.
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Wer Martina Reuter heute im Scheinwerferlicht erlebt, ahnt kaum, vor welch Scherbenhaufen sie vor gut 13 Jahren stand. Die damalige Scheidung vom Vater ihrer beiden Kinder traf die zweifache Mutter mit voller Härte und warf ihr gesamtes Leben aus den gewohnten Bahnen. Plötzlich stand die TV-Frau vor dem absoluten Nichts – ein Moment, der von Zukunftsängsten und schlaflosen Nächten geprägt war.

"Meine Scheidung war wahnsinnig anstrengend für mich, weil plötzlich alles neu war. Mit zwei kleinen Kindern. Ich habe von null angefangen", erinnert sich Reuter im "Max Fahler"-Podcast ungewohnt emotional. Die Not war damals keineswegs nur emotionaler Natur, sondern bedrohte ganz konkret die Existenz der kleinen Familie. "Ich hatte dann schon Momente, wo ich mir gedacht habe: 'Wie soll das bitte weitergehen?' Ich hatte kein Geld, ich hatte keine Wohnung und das hat mich total aus der Bahn geworfen."

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Wie der Scherbenhaufen zum Katalysator für die Karriere wurde

Doch aufzugeben war für die wie aus dem Nichts auf sich allein gestellte Mutter niemals eine Option. Mit eiserner Disziplin und unerschütterlichem Zweckoptimismus kämpfte sie sich Schritt für Schritt zurück ins Leben. Rückblickend entpuppte sich ausgerechnet jener Befreiungsschlag, der sie einst an den Rand der Verzweiflung trieb, als der eigentliche Startschuss für ihren beispiellosen beruflichen Aufstieg.

"Interessanterweise, ab dem Tag, an dem ich mich scheiden hab lassen, ist eigentlich meine Karriere erst richtig losgegangen", bilanziert die Stylistin heute voller Demut und Stolz. Aus dem Schmerz schöpfte sie jene kompromisslose Kraft, die sie letztlich zur gefragten Medienpersönlichkeit reifen ließ. Aus heutiger Sicht empfinde sie daher sogar eine tief sitzende Dankbarkeit für die damaligen Wirren, da sie ohne diesen radikalen Neuanfang niemals zu jener starken, unabhängigen Frau geworden wäre, die heute Tausende Menschen begeistert.

Neue Liebe und der Traum vom Bodybuilding in den USA

Heute hat sich das Blatt für Martina Reuter längst gewendet. Nicht nur der beachtliche Gewichtsverlust verhalf ihr zu einem völlig neuen Lebensgefühl, sondern auch das private Glück hat wieder dauerhaft Einzug gehalten. An der Seite von Personal Trainer Vladi Pavlic schwebt die Moderatorin auf Wolke sieben. Er ist es auch, der ihr die nötige Kraft und Rückendeckung gibt, um nun nach ganz neuen, spektakulären Ufern zu greifen.

Gemeinsam schmiedet das Paar nämlich bereits ambitionierte Zukunftspläne, die weit über die heimische Medienlandschaft hinausreichen. Reuter träumt davon, in den USA bei einem renommierten Bodybuilding-Wettbewerb auf der Bühne zu stehen. Ein Vorhaben, bei dem ihr Partner sie nicht nur seelisch unterstützt, sondern sie als Fitnessexperte auch sportlich zu Höchstleistungen anspornt. Es ist der vorläufige Höhepunkt einer beeindruckenden Transformation: Von der mutigen Alleinerziehenden ohne eigene vier Wände hin zu einer selbstbewussten Powerfrau, die sich ihre Träume nicht mehr nehmen lässt.

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