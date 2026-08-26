Zarrella-Show: Gabalier deckt TV-Lüge auf

Am 29. August lädt Giovanni Zarrella zu seiner großen Sommer-Party auf dem Mainzer Lerchenberg. Schlagerstar Andreas Gabalier gewährt nun vorab einen Einblick hinter die Kulissen der Show.

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Die Vorfreude bei den Schlagerfans im gesamten deutschsprachigen Raum steigt von Tag zu Tag. Wenn der beliebte Moderator am 29. August die Bühne für die "Giovanni Zarrella Show" betritt, wird es eine echte Premiere geben. Erstmals wird die Erfolgssendung live vom legendären Mainzer Lerchenberg ausgestrahlt – dort, wo sonst Andrea Kiewel im "ZDF-Fernsehgarten" für beste Stimmung sorgt. Mit dabei ist auch heuer wieder ein ganz besonderer Stammgast: der österreichische Alpenrocker Andreas Gabalier. Doch wie läuft es hinter den Kulissen der pompösen Schlagershow eigentlich wirklich ab?

Gabalier packt über Backstage-Geheimnisse aus

Wer glaubt, dass die prominenten Gäste im Backstage-Bereich gemütlich bei Kaffee und Kuchen zusammensitzen und ausgiebig plaudern, der irrt sich gewaltig. Der steirische Musiker hat nun im Gespräch mit der Münchner Abendzeitung mit diesem weit verbreiteten Irrglauben aufgeräumt. Der Fokus vor einer solchen Live-Show vor Millionen Zuschauern ist enorm hoch.

Giovanni Zarrella sorgt regelmäßig für Stimmung. © Getty Images

Laut dem Musiker ist man am Tag der Ausstrahlung meistens vollkommen auf den eigenen Auftritt fokussiert. Es bleibt im stressigen Fernseh-Alltag schlichtweg überhaupt keine Zeit für die großen Geschichten, die sich das Publikum im Wohnzimmer vielleicht vorstellt. Stattdessen nutzen die Stars jede freie Sekunde, um Songtexte zu rekapitulieren, die Choreografie im Kopf durchgehen und sich mental auf die anstehende Performance vorzubereiten.

Lobeshymne auf den Gastgeber

Trotz des harten Arbeitsklimas hinter der Bühne schwärmt der Volks-Rock‘n‘Roller in den höchsten Tönen von der Zusammenarbeit mit dem charmanten Showmaster. Für den Sänger ist es die bunte Mischung an Künstlerinnen und Künstlern aus den verschiedensten Genres, die das ZDF-Format zu etwas ganz Besonderem macht. Der Gastgeber schafft es, eine einzigartige Atmosphäre zu kreieren, die sowohl vom Publikum vor dem Fernseher als auch von den Musikern geschätzt wird.

Neben dem österreichischen Superstar zählen auch andere Größen der Branche wie Andrea Berg oder Vanessa Mai zu den regelmäßigen Gästen auf der Bühne. Dass diese Mischung beim Publikum ankommt, zeigen die hervorragenden Einschaltquoten der vergangenen Jahre. Der Druck, der auf den Schultern des Moderators lastet, ist dementsprechend hoch. Immerhin wird er längst in einem Atemzug mit Show-Legenden wie Florian Silbereisen genannt.

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Zarrella spricht offen über den Erfolgsdruck

Der Showmaster selbst geht mit den enormen Erwartungen sehr professionell um. Wie er im Interview verriet, gehört der Druck im Showgeschäft für ihn einfach dazu. Er versucht jedoch, diesen Druck stets positiv zu nutzen, da er es als absolutes Privileg sieht, dass so viele Menschen einschalten und mitfiebern. Das motiviert den Entertainer, bei jeder Ausgabe noch mehr Herzblut in das Projekt fließen zu lassen. Unterstützt wird er dabei von einem großartigen Team, das ihn durch die intensiven Live-Sendungen trägt.

Für die Auswahl seiner musikalischen Gäste hat der Moderator übrigens ganz klare Kriterien definiert, bei denen nicht nur der reine Erfolg im Vordergrund steht:

Leidenschaft und Herz: Die Künstler müssen echte Emotionen transportieren können.

Fähigkeit zu berühren: Die Musik muss die Menschen im Innersten erreichen.

Authentizität: Nur wer auf der Bühne echt bleibt, passt in das Konzept der Sendung.

Genre-Mix: Eine bunte Mischung aus Schlager, Pop und internationalen Acts ist dem Showmaster besonders wichtig.

Mit dieser bewährten Erfolgsformel und einer beeindruckenden Gästeliste ist auch am 29. August wieder für erstklassige Unterhaltung gesorgt. Die Fans dürfen sich auf einen unvergesslichen Sommerabend einstellen, wenn die Crème de la Crème der Musikwelt live vom Lerchenberg performt.