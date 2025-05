Metastadt: Ohne Konzerte durch den Sommer

In diesem Jahr wird es keine Live-Musik in der Metastadt geben, wie die Betreiber bekanntgaben.

Seit 2019 pilgern jeden Sommer Tausende musikhungrige Wiener an die nördliche Peripherie, um in der Metastadt feinsten Klängen aus Nah und Fern zu lauschen. Alleine im vergangenen Jahr wurde das Publikum mit Top-Acts wie Khruangbin, Paul Kalkbrenner, Cypress Hill, Patti Smith, The Parcels, Queens of the Stone Age oder Korn regelrecht verwöhnt. Doch wo zuletzt ausgelassene Stimmung herrschte, bleibt es diesen Sommer still.

Dahinter soll aber nicht etwa die drohende Vorverlegung der Sperrstunde von 23 auf 22 Uhr stecken, ebenso wenig wie Lärmbeschwerden seitens der Anrainer. Medienberichten nach wollen die Betreiber einfach eine Pause einlegen - und sich nach einer Neuevaluierung neu aufstellen.

Demnach sollen ab 2026 wieder Open-Air-Veranstaltungen in der 8.000 Menschen fassenden Freilicht-Arena stattfinden. Infos hierzu sollen schon bald folgen, wie es in einer Stellungnahme der Metastadt heißt.