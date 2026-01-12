Großeinsatz in Wien: Firmengebäude in Flammen

Rund 100 Einsatzkräfte mussten zu dem Brand in der Donaustadt ausrücken.

Nachbarn hatten am Sonntagabend gegen 19.30 Uhr die Feuerwehr alarmiert. Zu dem Brand in der Maculangasse in der Donaustadt mussten rund 100 Einsatzkräfte der Berufsfeuerwehr Wien ausrücken. Die Bekämpfung der Flammen gestaltete sich aufgrund der tiefen Temperaturen allerdings schwierig. Denn das Wasser gefror schnell, nasse Einsatzkräfte mussten immer wieder ausgetauscht werden.

© Viyana Manset Haber

© Viyana Manset Haber

Priorität hatte am Anfang der Löscharbeiten gehabt, dass sich der Brand nicht auf weitere Gebäude ausweitet. Das Feuer konnte im Laufe des Abends schließlich unter Kontrolle gebracht werden. Danach waren die Einsatzkräfte noch die Nacht lang mit Nachlöscharbeiten beschäftigt.

© Viyana Manset Haber

Warum es in dem Firmengebäude zu brennen begonnen hatte, ist bisher noch unklar. Verletzt wurde bei dem Feuer zum Glück niemand.