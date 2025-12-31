Wien rutscht mit Mega-Party ins Jahr 2026

800.000 Menschen feiern heute den Jahreswechsel bei einem der größten Open-Air-Festivals Europas.

2025 wird heute mit einem lauten Knall verabschiedet. Unzählige Events und Partys im ganzen Land locken die Menschen auf die Straße, um das Jahr 2026 willkommen zu heißen. Auch heuer wieder lassen sich die Österreicher die Feierlichkeiten einiges kosten. Der Handel rechnete mit einem Umsatz von 600 Millionen Euro, pro Kopf werden 170 Euro ausgegeben. Noch dazu könnte es heuer einen glücklichen neuen Millionär geben. Denn bei der Lotto-Ziehung gibt es einen 2-Millionen-Euro-Jackpot.

Große Feiern gibt es in allen Hauptstädten des Landes – vor allem aber zieht es viele auf den Wiener Silvesterpfad, die wohl größte Party zum Jahreswechsel. Jedes Jahr feiern hier über 800.000 Menschen in der Innenstadt ins neue Jahr hinüber.

Wiener Silvesterpfad

Der 34. Silvesterpfad verwandelt die Stadt mit über 100 Stunden Programm an acht Orten in eine riesige Partymeile.

1. Auf der größten Bühne des Silvesterpfads am Rathausplatz dreht sich alles um den Song Contest Benny King und Christiana Uikiza interpretieren begleitet von einer achtköpfigen Live-Band die größten ESC-Hits aller Zeiten.

2. Latin, Soul und tanzbare Rhythmen mischen die Freyung auf. Iris Camaa, die Funky Ladies und die Viennese Ladies liefern geballte Frauenpower mit Stil.

3. Am Hof wird mit Disco, Pop und Partyklassikern durch die Nacht gefeiert. The Bad Powells, Electric Beat Club Deluxe und Tha Family sorgen für Stimmung.

4. Der Graben verwandelt sich wieder in den größten Ballsaal der Stadt – Walzer-Schnellkurse inklusive.

5. Am Stephansplatz prägen Walzer, Operette und klassische Klangbilder den Jahreswechsel. Rondo Vienna, das Bernd Fröhlich Orchester und die Neue Operette Wien führen ins neue Jahr.

6. Die Kärntner Straße wird zur DJ-Location und pulsiert mit Latin-Beats, Pop und Clubsound bis in die Nacht.

7. Mit Kinderprogramm, Kultfiguren wie Kasperl und Live-Musik bietet der Neue Markt Unterhaltung für die ganze Familie.

8. Schon ab Mittag lädt der Wintermarkt im Prater mit DJs und Live-Acts zum Feiern ein, bevor abends der Party-Modus beginnt.