TikTok-Star mit Kiefersperre im Spital behandelt

Weil Influencerin Jenna Sinatra beim Gähnen ihren Mund zu weit aufriss, musste sie ihre Familie zur Behandlung ins Krankenhaus bringen.

Tag für Tag begeistert TikTok-Star Jenna Sinatra weltweit 2,3 Millionen Fans mit Tanz-Einlagen, Lebensweisheiten, Schmink-Tipps und Shopping-News. Kurz vor ihrem 21. Geburtstag hebelte es die junge Frau allerdings mächtig aus - im wahrsten Sinne des Wortes.

© TikTok/jennasinatra

TikTok-Video mit 10 Millionen Aufrufen

Was anfangs wie ein Gag wirkte, war schon bald bittere Realität. Weil Sinatra zu lange und zu heftig gähnte, machte ihr Kiefer einen Knacks. Die Folge: Ihr Mund ließ sich nicht mehr schließen! Natürlich machte sie sofort ein Video von sich und stellte es mit dem Titel "Sowas passiert auch nur mir" ins Netz. Bis heute erhielt sie dafür mehr als zehn Millionen Aufrufe.

© TikTok/jennasinatra

Kiefer im Krankenhaus wieder eingerenkt

Glücklicherweise war Sinatra zum Zeitpunkt des Geschehens nicht allein zu Hause. Ihre Eltern brachten sie ins nächste Krankenhaus, wo sie umgehend behandelt wurde. Mittlerweile ist der TikTok-Star wieder zu Hause in New Jersey, wo sie sich von dem Unfall in Ruhe erholen kann.