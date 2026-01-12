Wasserrohrlegung: Zwei Spuren am Handelskai fallen bis Februar weg

Heute beginnen die Bauarbeiten am Handelskai zwischen Dr.-Natterer-Gasse und Meiereistraße. Zwei Spuren fallen für mehrere Wochen weg, der Verkehr läuft nur noch eingeschränkt. Wer hier unterwegs ist, muss mit Staus und langen Verzögerungen rechnen.

In der Nacht auf Dienstag, den 13. Jänner, startet in Wien ein Verkehrsprojekt, das vielen Autofahrern einiges abverlangen wird. Am Handelskai werden zwischen der Dr.-Natterer-Gasse und der Meiereistraße zwei Fahrstreifen gesperrt. Auf einer Strecke von 200 Metern erneuert die Stadt alte Wasserrohre, wodurch in beiden Richtungen jeweils nur eine Spur mit Tempo 30 befahrbar bleibt. Dadurch dürfte es zu besonders im Früh- und Abendverkehr zu Verzögerungen kommen. Die Rohrerneuerung erfolgt im Zuge der Bauarbeiten durch die Wiener Linien für die Verlängerung der Linie 18 bis zur U2-Station Stadion, welche voraussichtlich ab Herbst 2026 in den Betrieb geht.

Leopoldstadt: Wasserrohrlegung am Handelskai © Stadt Wien/Wiener Wasser

Meiereistraße wird als Einbahn geführt

Die Bauarbeiten sollen bis Ende Februar abgeschlossen sein. Um die Dauer möglichst kurz zu halten, wird auch in der Nacht und am Wochenende gearbeitet. Doch bis es so weit ist, wird der Verkehr rund um den Handelskai auf die Probe gestellt. Während der Rohrerneuerung im Kreuzungsbereich Handelskai/Meiereistraße wird eine temporäre Umleitung eingerichtet, um zur Meiereistraße zu gelangen. Die Umleitung verläuft über Handelskai, Machstraße, Engerthstraße und Meiereistraße. Die Meiereistraße wird während dieser Bauphase von Olympiaplatz und Engerthstraße bis und in Richtung Handelskai als Einbahn geführt.