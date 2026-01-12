Minus 29 Grad! Das ist der kälteste Ort Österreichs

Mit minus 29 Grad wurde der bisherige Temperaturtiefstwert in diesem Winter gemessen.

Oberösterreich. In der Ortschaft Gugu im Mühlviertel (Bezirk Freistadt) ist erneut ein markanter Kälterekord verzeichnet worden, wie "ORF Oberösterreich" berichtet. In der Nacht auf Montag sank die Temperatur laut Wetterstation Liebenau-Gugu um 2.40 Uhr auf minus 29 Grad Celsius und erreichte damit den bisher tiefsten Wert dieses Winters.

Schon in der Vorwoche war Liebenau-Gugu der kälteste Ort Österreichs gewesen: Am 8. Jänner wurden dort minus 27,9 Grad gemessen. Damit lag der Mühlviertler Ort letzte Woche vor Schwarzau im Freiwald in Niederösterreich, wo minus 25,9 Grad registriert wurden.

Kältepole Österreichs

Laut "ORF" waren das die kältesten Orte Österreichs in den vergangenen 24 Stunden:

Liebenau-Gugu −29,0 °C

Schwarzau im Freiwald −28,4 °C

Zell am See −21,6 °C

Pabneukirchen −21,3 °C

Radstadt −20,9 °C

Stift Zwettl −20,5 °C

Weitensfeld −20,4 °C

Freistadt −19,8 °C

St. Veit an der Glan −19,7 °C

Kälte-Warnung für das ganze Land

Gelbe Warnstufe: Laut Wetterdienst "GeoSphere Austria" ist heute im ganzen Land mit erhöhter Kältebelastung zu rechnen.

© GeoSphere Austria

So wird das Wetter heute

Zu Beginn der Arbeitswoche zieht eine Warmfront von Westen her über Österreich. Bereits während der Morgenstunden setzt leichter Schneefall in Vorarlberg und dem Tiroler Oberland ein, der sich bis zum Nachmittag entlang der Alpennordseite nach Osten ausbreitet. Mit der Warmfront steigen die Schneefallgrenzen von Westen her ebenfalls rasch an, damit ist nördlich des Alpenhauptkammes tagsüber verbreitet mit gefrierendem Regen auf den noch gefrorenen Böden zu rechnen. Südlich des Alpenhauptkammes bleibt es meist niederschlagsfrei. Ganz im Nordosten geht der Schneefall erst in der Nacht auf Dienstag in Schneeregen oder Regen über. Der Wind weht schwach bis mäßig aus Süd bis West. Frühtemperaturen minus 18 bis minus 5 Grad. Tageshöchsttemperaturen zwischen minus 1 Grad im Osten und plus 4 Grad im Westen.