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"Grill den Henssler"

Johann Lafer: Emotionales TV-Comeback nach Krebs-Diagnose

Johann Lafer
© RTL
Für den Austro-Star-Koch Johann Lafer gab es beim Sommer-Special von "Grill den Henssler" stehende Ovationen. Nach seiner Krebs-Diagnose zeigte er sich im Studio sichtlich gerührt.
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Star-Koch Johann Lafer steht den Promis in der kommenden Ausgabe von "Grill den Henssler" als Koch-Coach zur Seite. Gleich in den ersten Minuten der Show gab es einen emotionalen Höhepunkt: Das Publikum empfing den Koch mit stehenden Ovationen. Lafer hatte Ende Mai dieses Jahres seine Krebs-Diagnose öffentlich gemacht und zeigte sich vom Applaus der Zuschauer sichtlich gerührt. Die Folge wurde bereits am 3. Juni aufgezeichnet. Zu sehen ist die zweite Folge des Sommer-Specials am 30. August um 20:15 Uhr bei VOX.

Dankbarkeit nach öffentlichem Applaus

Lafer äußerte sich im Studio dankbar über den Empfang durch das Publikum: "Ich freue mich sehr, dass ich am normalen Leben teilnehmen darf. Ich bin auf dem Weg der Besserung und ich freu mich, dass die Menschen hinter mir stehen."

Johann Lafer
Johann Lafer © RTL

Prominente Herausforderer in der Show

Gegen Steffen Henssler treten in dieser Ausgabe die VOX-"Autodoktoren" Hans-Jürgen Faul und Holger Parsch sowie der Ex-Profi-Bodybuilder Markus Rühl an.

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Stefan Henssler
Stefan Henssler © RTL/Markus Hertrich

Zehnter Einsatz für Verona Pooth

Als starke Frau an der Seite der Männer ist TV-Ikone Verona Pooth mit dabei. Sie feiert mit ihrem zehnten Einsatz ein kleines "Grill den Henssler"-Jubiläum und scherzte in der Sendung: "Ich gehöre in die Küche, das hat mir mein erster Mann gesagt."

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