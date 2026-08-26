Johann Lafer: Emotionales TV-Comeback nach Krebs-Diagnose

Für den Austro-Star-Koch Johann Lafer gab es beim Sommer-Special von "Grill den Henssler" stehende Ovationen. Nach seiner Krebs-Diagnose zeigte er sich im Studio sichtlich gerührt.

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Star-Koch Johann Lafer steht den Promis in der kommenden Ausgabe von "Grill den Henssler" als Koch-Coach zur Seite. Gleich in den ersten Minuten der Show gab es einen emotionalen Höhepunkt: Das Publikum empfing den Koch mit stehenden Ovationen. Lafer hatte Ende Mai dieses Jahres seine Krebs-Diagnose öffentlich gemacht und zeigte sich vom Applaus der Zuschauer sichtlich gerührt. Die Folge wurde bereits am 3. Juni aufgezeichnet. Zu sehen ist die zweite Folge des Sommer-Specials am 30. August um 20:15 Uhr bei VOX.

Dankbarkeit nach öffentlichem Applaus

Lafer äußerte sich im Studio dankbar über den Empfang durch das Publikum: "Ich freue mich sehr, dass ich am normalen Leben teilnehmen darf. Ich bin auf dem Weg der Besserung und ich freu mich, dass die Menschen hinter mir stehen."

Johann Lafer © RTL

Prominente Herausforderer in der Show

Gegen Steffen Henssler treten in dieser Ausgabe die VOX-"Autodoktoren" Hans-Jürgen Faul und Holger Parsch sowie der Ex-Profi-Bodybuilder Markus Rühl an.

Stefan Henssler © RTL/Markus Hertrich

Zehnter Einsatz für Verona Pooth

Als starke Frau an der Seite der Männer ist TV-Ikone Verona Pooth mit dabei. Sie feiert mit ihrem zehnten Einsatz ein kleines "Grill den Henssler"-Jubiläum und scherzte in der Sendung: "Ich gehöre in die Küche, das hat mir mein erster Mann gesagt."