"Grill den Henssler"
Johann Lafer: Emotionales TV-Comeback nach Krebs-Diagnose
Star-Koch Johann Lafer steht den Promis in der kommenden Ausgabe von "Grill den Henssler" als Koch-Coach zur Seite. Gleich in den ersten Minuten der Show gab es einen emotionalen Höhepunkt: Das Publikum empfing den Koch mit stehenden Ovationen. Lafer hatte Ende Mai dieses Jahres seine Krebs-Diagnose öffentlich gemacht und zeigte sich vom Applaus der Zuschauer sichtlich gerührt. Die Folge wurde bereits am 3. Juni aufgezeichnet. Zu sehen ist die zweite Folge des Sommer-Specials am 30. August um 20:15 Uhr bei VOX.
Dankbarkeit nach öffentlichem Applaus
Lafer äußerte sich im Studio dankbar über den Empfang durch das Publikum: "Ich freue mich sehr, dass ich am normalen Leben teilnehmen darf. Ich bin auf dem Weg der Besserung und ich freu mich, dass die Menschen hinter mir stehen."
Prominente Herausforderer in der Show
Gegen Steffen Henssler treten in dieser Ausgabe die VOX-"Autodoktoren" Hans-Jürgen Faul und Holger Parsch sowie der Ex-Profi-Bodybuilder Markus Rühl an.
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