DIESES Mega-Vermögen hinterlässt Dolly Parton

Die Musikwelt trauert um Dolly Parton: Die US-Countryikone ist am Dienstag im Alter von 80 Jahren in Nashville gestorben. Neben ihren Songs hinterlässt sie ein Millionenvermögen.

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Das Vermögen der gebürtigen Tennesseerin schätzte das Portal Celebrity Net Worth auf rund 557 Millionen Euro. Diesen Reichtum baute sich die Künstlerin über Jahrzehnte hinweg auf, zunächst mit ihrer Musik und später zunehmend als Unternehmerin. Welthits wie "Jolene", "9 to 5" und "I Will Always Love You" machten sie zu einer der erfolgreichsten Sängerinnen überhaupt. Ein wichtiger Baustein ihres Imperiums war der Freizeitpark Dollywood in Tennessee, der ihren Namen nach einer Investition in die Muttergesellschaft trägt.

Dollywood © Hersteller

Einsatz für Kinder und Bildung

Schon im Alter von 18 Jahren war Parton nach Nashville gezogen, um dort ihre Karriere zu starten, woraufhin sie sich in den folgenden Jahrzehnten zur Schauspielerin, Produzentin und Geschäftsfrau entwickelte. Neben der Musik nutzte sie ihren Erfolg für wohltätige Zwecke. Mit ihrer Organisation Imagination Library verschenkt sie Bücher an Kinder in aller Welt. Laut der offiziellen Website wurden bisher mehr als 270 Millionen Exemplare verteilt. Warum ihr das Projekt am Herzen lag, erklärte die Musikerin wie folgt: "Als ich in den Hügeln von East Tennessee aufwuchs, wusste ich, dass meine Träume wahr werden würden. Ich weiß, dass es in eurer Gemeinschaft Kinder mit eigenen Träumen gibt. Sie träumen davon, Arzt, Erfinder oder Geistlicher zu werden. Wer weiß, vielleicht gibt es ein kleines Mädchen, dessen Traum es ist, Schriftstellerin und Sängerin zu werden." Und weiter: "Die Samen dieser Träume finden sich oft in Büchern." Auch medizinische Forschung, Bildungsangebote und Hilfsaktionen für ganze Gemeinden unterstützte sie.

Dolly Parton © Getty Images

Gesundheitliche Probleme vor dem Tod

Gesundheitlich hatte der Countrystar zuletzt eine schwere Zeit durchgemacht. Ende 2025 musste Parton wegen Nierensteinen und einer daraus resultierenden Infektion ins Krankenhaus. Ihre geplante Show in Las Vegas verschob sie daraufhin erst und sagte sie später ganz ab, wobei sie auch mehrere öffentliche Termine ausfallen ließ. Wenige Tage vor ihrem Tod wurde sie laut "TMZ" mit Nieren- und Autoimmunproblemen in das Vanderbilt University Medical Center in Nashville eingeliefert. Eine konkrete Todesursache nannte ihre Familie bisher noch nicht.

Schwerer Verlust im privaten Umfeld

Dolly Parton und Miley Cyrus © Vijat Mohindra/NBC via Getty Images

Privat hatte die Sängerin bereits einen schweren Verlust zu verkraften: Ihr Ehemann Carl Thomas Dean starb im März 2025 im Alter von 82 Jahren. Mehr als 60 Jahre lang waren die beiden verheiratet gewesen, die Ehe blieb kinderlos. Eine familiäre Bindung pflegte Parton hingegen zu Miley Cyrus (33) – Dolly war ihre Patentante und stand gemeinsam mit ihr für "Hannah Montana" vor der Kamera.