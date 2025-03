Schon wieder! Bankomat gesprengt - diesmal in Tirol

Während in der Ostregion in Bezug auf Bankomatsprengungen seit einer Woche Stille herrscht, sind die Täter offenbar ausgewichen - und zwar nach Tirol. Dort rumste es in der Nacht auf Dienstag in der Ortschaft Ötztal-Bahnhof.

Tirol. Die Polizeimeldung zum jüngsten Coup der Bankomatsprenger - dabei soll es sich um mindestens vier bis fünf unterschiedliche Banden aus Holland mit nordafrikanischem Background handeln - ist äußerst knapp: "Am 04.03.2024, um 02.49 Uhr kam es durch eine bislang unbekannte Täterschaft zu einer Bankomatsprengung in Ötztal-Bahnhof. Seitens der Polizei wurden umgehend die erforderlichen Fahndungsmaßnahmen eingeleitet. Aktuell gibt es noch keine Hinweise zur Täterschaft." Der betroffene Geldausgabeautomat befand sich in unmittelbarer Nähe der Filiale eines Lebensmitteldiskonters. Dabei wurde auch der Laden stark beschädigt, heißt es. Das Landeskriminalamt übernahm die Ermittlungen.

Bankomat gesprengt: Hohe Sachschaden - keine Beute Ein Zusammenhang mit der Serie von Geldmaschinen an heuer bereits 12 Tatorten vor allem in Wien und Niederösterreich liegt auf der Hand. Hier hat sich die Plage derart ausgewachsen, dass die Geldinstitute des Nachts kein Geld mehr in den Bankomat haben, die Apparate weithin sichtbar offen und leer stehen lassen bzw. die Foyers in den Nachtstunden geschlossen halten. Denn: Der Sachsachaden is fats immer höher als die Beute. Mehr in Kürze