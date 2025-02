Video: Hier rast Bankomat-Bande nach Sprengung davon

Nach der neuerlichen Sprengung eines Bankomaten - diesmal in Wien in einer Post-Filiale beim Kagraner Platz - ist nun ein Video eines Zeugen aufgetaucht, das zeigt, wie die Bande um 4 Uhr in der Früh zuschlug und mit quietschenden Reifen davonraste.

Wien. Das Erste, das man auf den nächtlichen Aufnahmen sieht, ist, dass eine dunkle Gestalt offenbar kurz nachdem die Geldausgabemaschine in einer Bank 99 an der Wagramer Straße im Erdgeschoß-Zubau eines Gemeindebaus in die Luft flog, tatsächlich mit einem erbeuteten Gegenstand - offenbar eine Geldkassette - zum Fluchtauto sprintet.

Ukrainisches Kennzeichen und Nagelfalle

Eine Stimme aus dem schwarzen Kombi, der Am Langen Feld mit laufendem Motor wartet, gibt kurze Anweisungen in einer fremden Sprache, die mit "Hurry up" oder schnell zu sein zu deuten sind. Der Komplize mit der Beute springt in den Wagen, daraufhin gibt der Fluchtfahrer Gas. Fast & furiousmäßig rast der schwarze vermutlich gestohlene Audi-Kombi davon, wobei der Augenzeuge ein ukrainisches Kennzeichen gesehen haben will.

Was auf dem Video nicht zu sehen ist, dass die Serien-Täter (mutmaßlich aus Holland eingereiste Nordafrikaner) aus dem Fahrzeug selbst gebastelte Fallen - Plastikröhren mit Nägeln darin - geworfen haben, um etwaigen Verfolgern, speziell der Polizei die Luft aus den Reifen zu nehmen und an der Weiterfahrt zu hindern.

Der Alarm nach der Sprengung wurde gegen 4.15 Uhr ausgelöst, so die Exekutive. Ein Großaufgebot an Einsatzkräften raste zum Tatort, auch ein Polizeihubschrauber hob im Rahmen der Sofortfahndung ab. Doch die Bankomat-Sprenger entkamen.