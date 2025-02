Nächste Bankomat-Sprengung: Post-Filiale komplett zerstört

Die nächste Bankomat-Sprengung in Wien! Die Täter schlugen in einer Post-Filiale in der Donaustadt zu - und verwüsteten diese komplett.

Seit mehreren Wochen werden immer häufiger Bankomaten in Österreich gesprengt. Diesmal hatten es die Täter auf eine Post-Filiale im 22. Wiener Gemeindebezirk abgesehen. Der Sprengsatz hinterließ ein komplettes Trümmerfeld in der Wagramer Straße. Die Räumlichkeiten der Post-Filiale wurden komplett zerstört. Die Polizei ermittelt vor Ort und versucht Spuren zu sichern. Erst am Dienstag wurde ein Bankomat am Bahnhof Korneuburg gesprengt. Die Ermittler untersuchen, ob diese beiden Fälle zusammenhängen könnten.