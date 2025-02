Bankomat am Bahnhof Korneuburg gesprengt

Erneut wurde ein Automat in die Luft gejagt.

Am Bahnhof in Korneuburg ist am Dienstag in den frühen Morgenstunden ein Bankomat gesprengt worden.

Mehrere Täter am Werk

Laut Polizeisprecher Johann Baumschlager waren mehrere Täter am Werk. Hinweise werden insbesondere auch auf das Fluchtauto erbeten. Es handelt sich um ein PS-starkes schwarzes Kfz.

ÖBB-Warteraum zerstört

Durch die Explosion um 2.47 Uhr wurde der ÖBB-Warteraum auf dem Bahnhof völlig zerstört, sagte der Chefinspektor. Das Landeskriminalamt Niederösterreich (Diebstahl Tatort) hat die Ermittlungen übernommen.