Wieder Bankomat-Sprengung in Wien

Am Samstagmorgen ist in der Guglgasse in Wien-Simmering ein Bankomat gesprengt worden.

Die Detonation erfolgte demnach gegen 3.30 Uhr. Angaben zur Höhe des Schadens lagen vorerst nicht vor. Bei den Tätern soll es sich um eine niederländische Gruppe handeln, der hierzulande bereits vier Bankomat-Sprengungen allein im heurigen Jahr zugeschrieben werden. © Viyana Manset Haber × Nach vollbrachter Tat flüchteten die vier Männer. Eine eingeleitete Sofortfahndung verlief bis dato negativ. Das Landeskriminalamt habe die Ermittlungen übernommen, sagte der Polizeisprecher. Allfällige Zeugen wurden ersucht, sich mit der Polizei in Verbindung zu setzen. Hinweise (auch anonym) werden an das Landeskriminalamt Wien unter der Telefonnummer 01-31310-33800 erbeten. Die gesuchten Kriminellen - eine professionelle Tätergruppe - sollen ihre Sprengsätze stets aus Feuerwerksraketen herstellen.