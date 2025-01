Bankomat im Wohnpark Alt-Erlaa gesprengt - Serien-Bande am Werk!

Ein Bild der Verwüstung bot sich Montagfrüh den Bewohner des Wohnpark Alt-Erlaa in Wien: Im Kaufpark Anlage mit 9.000 Einwohnern war in der Nacht der Bankomat einer Bank Austria-Filiale gesprengt worden. Fünf Täter flohen mit Motorrollern!

Wien. Hat ein und dieselbe Täter-Gruppierung, die seit vergangenem Jahr in der Ostregion einen explosiven Coup gelandet? Die Polizei, die deswegen im Großeinsatz steht, bestätigt, was nicht zu übersehen ist - auch, dass es bei den umliegenden Geschäften und Lokalen ebenfalls zu massiven Schäden gekommen sein dürfte.

Zuletzt gab es mehrere spektakuläre Sprengzungen in der Bundeshauptstadt - etwa im Einkaufszentrum Trillerpark Ende November: Drei Männer waren nach der Detonation um 2.50 Uhr in der Früh "in eine unbekannte Richtung geflüchtet". Zur Höhe der allfälligen Beute machte die Exekutive keine Angaben.

Nur einen Tag davor hatte vermutlich dieselbe Bande im Bereich Brünner Straße/Heinz-Nittel-Hof ebenfalls in einer Bank Austria zugeschlagen und um 4.30 Uhr morgens den Geldausgabeautomat mitten in einem weitläufigen Wohngebiet in die Luft gejagt: Frühaufstehern riss es die Kaffeehäferln aus der Hand, einige rannten auf die Balkone hinaus und konnten so der Polizei den Hinweis geben, dass die Täterschaft - vier maskierte Kriminelle - auf zwei Motorrollern davongedüst war.

Auch im aktuellen Fall - diesmal kamen sie um 3.50 Uhr - flohen insgesamt fünf tatbeteiligte Bankomat-Plünderer wieder mit mehreren Motorrollern. Offenbar sind hier Serien-Täter am Werk. Sachdienliche Hinweise werden (auch anonym) in jeder Polizeidienststelle und im Landeskriminalamt Wien unter 01-31310-33800 entgegengenommen.