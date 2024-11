Bankomatsprenger flüchteten in Wien auf 2 Motorrollern

Eine Explosion riss Freitag in aller Früh die Bewohner des Grätzels Brünner Straße/Heinz-Nittel-Hof aus den Federn: Unbekannte hatte in einer Bank Austria-Filiale zugeschlagen und einen Bankomaten gesprengt.

Wien. Zu dem Coup einer Bankomatsprenger-Bande mitten im Wohngebiet in Floridsdorf - gleich neben einem weitläufigen Gemeindebau - kam es um 4.30 Uhr. Frühaufstehern riss es die Kaffeehäferln aus der Hand, einige rannten auf die Balkone hinaus oder wagten sich noch weiter vor, um der Polizei den wertvollen Hinweis zu geben, dass die Täterschaft - vier maskierte Männer - auf Motorrollern davongedüst war.

© Google ×

Weitere Zeugen, denen die unbekannten Täter vor, während oder nach ihrer Flucht aufgefallen sind, werden gebeten sich mit der Polizei in Verbindung zu setzen. Hinweise (auch anonym)an das Landeskriminalamt Wien unter der Telefonnummer 01-31310-33800.

Erst knapp 24 Stunden davor, am Donnerstag gab es wegen einer anderen Bankomatsprengung - nämlich in einer Sparkasse im Gemeindeamt von Pöllauberg in der Steiermark - für die Fahnder eine neue wichtige Spur: In einem abgelegenen Waldstück im Bezirk Weiz wurde ein beschädigtes Fahrzeug von der Polizei sichergestellt. Dabei dürfte es sich um das Fluchtfahrzeug handeln. Zurzeit sind auch diese Täter noch immer flüchtig und die Ermittlungen laufen weiter.