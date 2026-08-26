Samsung Galaxy Tab S10 Lite: Ist es das beste Tablet für Uni und Schule?

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Vorlesungsfolien markieren, handschriftliche Notizen machen, nebenbei recherchieren und später auf dem Sofa eine Serie schauen: Ein gutes Tablet kann im Alltag erstaunlich viele Geräte ersetzen. Das Samsung Galaxy Tab S10 Lite ist genau auf diese Mischung ausgelegt. Besonders spannend finden wir, dass der S Pen bereits dabei ist. Bei Amazon kostet das Tablet mit 128 GB Speicher aktuell 332,76 Euro.

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Wer ein Tablet für Schule, Studium oder den Arbeitsalltag sucht, landet schnell bei ziemlich teuren Modellen. Dabei brauchen die wenigsten für Notizen, PDFs und Videocalls ein absolutes High-End-Gerät.

Das Samsung Galaxy Tab S10 Lite positioniert sich genau dazwischen. Es ist mit seinem 10,9-Zoll-Display noch kompakt genug für die Tasche, bietet aber ausreichend Platz zum Schreiben und Arbeiten. Dazu kommen 6 GB RAM, 128 GB Speicher und ein Display mit 90 Hz.

Und dann wäre da noch der Punkt, der für uns den größten Unterschied macht: Der S Pen ist bereits im Lieferumfang enthalten.

Samsung Galaxy Tab S10 Lite AI Tablet, Android Tablet, 6 GB RAM, 128 GB Speicher, 27,7 cm/10,9" Display mit 90 Hz, Inkl. S Pen © Samsung

S Pen inklusive: Genau das macht es für die Uni interessant

Wer einmal angefangen hat, Vorlesungsfolien direkt auf dem Tablet zu kommentieren, möchte nur ungern wieder mit einem Stapel ausgedruckter PDFs herumlaufen.

Mit dem S Pen können Sie handschriftliche Notizen erstellen, Textstellen markieren, Skizzen ergänzen oder während eines Meetings schnell eine Idee festhalten. Weil der Stift bereits zum Lieferumfang gehört, müssen Sie dafür nicht direkt weiteres Zubehör kaufen.

Gerade für Studierende ist das praktisch. Sie können morgens Ihre Unterlagen öffnen, während der Vorlesung direkt darin schreiben und später alles digital sortieren.

Auch für Schule, Ausbildung oder Meetings im Job sehen wir darin einen der größten Vorteile des Tablets.

Samsung Galaxy Tab S10 Lite AI Tablet, Android Tablet, 6 GB RAM, 128 GB Speicher, 27,7 cm/10,9" Display mit 90 Hz, Inkl. S Pen © Samsung

10,9 Zoll sind ein guter Mittelweg

Sehr große Tablets sehen beeindruckend aus, werden unterwegs aber schnell unhandlich. Das 10,9-Zoll-Format des Galaxy Tab S10 Lite finden wir für den mobilen Alltag ziemlich passend.

Es bietet genug Platz, um PDFs vernünftig zu lesen oder zwei Inhalte im Blick zu behalten, ohne dass Sie gefühlt einen zweiten Laptop mit sich herumtragen.

Samsung Galaxy Tab S10 Lite AI Tablet, Android Tablet, 6 GB RAM, 128 GB Speicher, 27,7 cm/10,9" Display mit 90 Hz, Inkl. S Pen © Samsung

Mit einer Bildwiederholrate von 90 Hz soll zudem das Scrollen und Navigieren angenehm flüssig wirken. Das fällt besonders auf, wenn Sie längere Dokumente lesen, Webseiten durchgehen oder schnell zwischen verschiedenen Inhalten wechseln.

128 GB Speicher und 6 GB RAM für den Alltag

In der angebotenen Variante stecken 128 GB Speicher und 6 GB Arbeitsspeicher.

Für typische Aufgaben rund um Studium und Schule ist das eine vernünftige Ausgangsbasis. Dokumente, Apps, Präsentationen, Bilder und heruntergeladene Lerninhalte finden darauf Platz.

Auch für den Feierabend reicht ein Tablet schließlich längst über Lern-Apps hinaus. Netflix im Bett, YouTube beim Kochen, Reiseplanung auf dem Sofa oder ein bisschen Online-Shopping gehören genauso zum Einsatzgebiet.

Genau diese Mischung macht ein Tablet für uns überhaupt erst interessant.

Samsung Galaxy Tab S10 Lite AI Tablet, Android Tablet, 6 GB RAM, 128 GB Speicher, 27,7 cm/10,9" Display mit 90 Hz, Inkl. S Pen © Samsung

AI Tablet: KI soll beim Arbeiten unterstützen

Samsung vermarktet das Galaxy Tab S10 Lite auch als AI Tablet. KI-Funktionen können im Alltag durchaus nützlich werden, etwa wenn Inhalte bearbeitet, Informationen gesucht oder Aufgaben effizienter organisiert werden sollen.

Wir würden das Gerät trotzdem nicht allein wegen des AI-Labels kaufen.

Viel wichtiger ist, dass die grundlegende Ausstattung zu Ihrem Alltag passt. Ein gutes Display, genügend Speicher und vor allem die Stifteingabe werden Sie vermutlich wesentlich häufiger nutzen.

Unser Redaktions-Check: Genau der S Pen überzeugt uns

Für Schule und Studium würden wir beim Tablet immer eine Frage zuerst stellen: Wie gut kann ich tatsächlich damit arbeiten?

Beim Galaxy Tab S10 Lite gefällt uns deshalb vor allem das Gesamtpaket aus handlichem Display und mitgeliefertem S Pen. Sie müssen nicht erst einen separaten Eingabestift dazukaufen, um handschriftlich loslegen zu können.

Wir sehen das Tablet besonders bei Menschen, die viel mit PDFs, Mitschriften, Präsentationen und digitalen Lernunterlagen arbeiten. Morgens Notizen in der Vorlesung, nachmittags Recherche in der Bibliothek und abends noch eine Serie: Für genau diesen Alltag ist das Format gemacht.

Wer dagegen hauptsächlich professionelle Video- oder Bildbearbeitung betreibt oder ein Tablet vollständig als leistungsstarken Notebook-Ersatz verwenden möchte, sollte eher in einer höheren Geräteklasse suchen.

Unser Tipp: Nicht nur den Tablet-Preis vergleichen

Wenn Sie zwischen verschiedenen Tablets schwanken, schauen Sie nicht ausschließlich auf den Gerätepreis.

Entscheidend ist, was Sie für Ihren gewünschten Einsatz anschließend noch dazukaufen müssen. Gerade ein guter Eingabestift kann einen erheblichen Unterschied machen.

Beim Galaxy Tab S10 Lite ist der S Pen bereits enthalten. Wenn Sie ohnehin handschriftlich arbeiten möchten, sollte dieser Punkt unbedingt in Ihren Preisvergleich einfließen.

Für wen lohnt sich das Galaxy Tab S10 Lite?

Besonders interessant ist das Tablet aus unserer Sicht für Schüler, Studierende und alle, die unterwegs regelmäßig Notizen machen oder Dokumente bearbeiten.

Auch wenn Sie Ihr Notebook nicht jeden Tag mitnehmen möchten, kann das kompaktere Tablet eine angenehme Ergänzung sein. Für kurze Meetings, die Zugfahrt oder einen Nachmittag in der Bibliothek ist es schnell eingepackt.

Mit 332,76 Euro gehört es zwar nicht zu den günstigsten Android-Tablets. Dafür bekommen Sie mit 128 GB Speicher, 6 GB RAM, 90-Hz-Display und S Pen ein deutlich auf produktive Nutzung ausgerichtetes Paket.

Fazit: Ein spannendes Tablet für Lernen, Arbeiten und Freizeit

Das Samsung Galaxy Tab S10 Lite gefällt uns vor allem deshalb, weil es nicht nur zum Streamen gedacht ist.

Das 10,9-Zoll-Display ist groß genug zum Arbeiten, 90 Hz sorgen für eine flüssige Darstellung und der bereits enthaltene S Pen macht das Tablet besonders für handschriftliche Notizen interessant.

Wer ein Android-Tablet für Uni, Schule, Ausbildung oder den Arbeitsalltag sucht und nicht gleich zu einem teuren Premium-Modell greifen möchte, sollte sich das Galaxy Tab S10 Lite deshalb genauer ansehen.

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