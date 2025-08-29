Alles zu oe24VIP
© Getty Images

In Floridsdorf

Zwei Männer auf offener Straße in Wien niedergestochen

29.08.25, 13:16
Bei einer Streiterei in Wien-Floridsdorf wurden zwei Männer verletzt.  

Wien. Nach ersten Ermittlungen kam es zwischen mehreren Männern zu einer verbalen Auseinandersetzung. In weiterer Folge wurden laut Polizei ein 23-Jähriger und ein 25-Jähriger durch Messerstiche verletzt. Drei unbekannte Männer konnten von der Tatörtlichkeit flüchten.

Der 23-Jährige wurde mit einer Schnittverletzung im Oberkörper von der Berufsrettung Wien in ein Krankenhaus gebracht. Der 25-Jährige erlitt oberflächliche Schnittverletzung im Bereich des Oberarms. Die Ermittlungen nach den unbekannten Männern sind im Gange.

