E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Stau auf der Tauernautobahn
© FMT/APA

Mega-Stau

Massencrash auf Tauernautobahn - Strecke gesperrt!

29.08.25, 12:39
Heftiger Auto-Crash auf der A10 - die Strecke ist in Fahrtrichtung Salzburg gesperrt

Auf der Tauernautobahn (A10) ist es am Freitagvormittag im Hiefler Tunnel zwischen Paß Lueg und Golling zu einem Verkehrsunfall mit mehreren Fahrzeugen gekommen. Die Ursache des Zusammenstoßes ist noch unklar. Angaben zu möglichen Verletzten liegen derzeit nicht vor.

Zeitverlust bis zu 90 Minuten 

Die A10 ist in Fahrtrichtung Salzburg gesperrt. Laut ARBÖ staute sich der Verkehr im Zuge der Sperre rasch, auch wegen des dichten Urlauberrückreiseverkehrs. Gegen 11.45 Uhr betrug der Zeitverlust für Autofahrer bereits bis zu 90 Minuten. Der Verkehr wird über die Salzachtal Straße (B159) umgeleitet, auch dort kommt es zu erheblichen Verzögerungen.

Nach Einschätzung des ARBÖ soll die Sperre noch bis mindestens 12.30 Uhr andauern.

