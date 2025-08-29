ÖAMTC warnt vor massivem Staus in Wien zu Schulbeginn

In Wien kehrt der tägliche Verkehrsfrust mit voller Wucht zurück. Die Sommerferien sind vorbei, doch die Baustellen bremsen den Alltag weiterhin aus. Der ÖAMTC rechnet ab dem 1. September mit erheblichen Verzögerungen auf den Hauptverkehrsachsen.

Der Sommer ist vorbei und mit ihm auch das entspannte Durchkommen auf Wiens Straßen. Jetzt beginnt wieder der tägliche Staufrust, der viele Autofahrende zur Weißglut bringt. Vor allem die Baustelle auf der ohnehin überlasteten Südost Tangente (A23) wird laut ÖAMTC ab Montag auf sämtlichen Zufahrten in allen Richtungen zu teils erheblichen Verzögerungen führen. Auch die Arbeiten in der Schlachthausgasse und rund um die Stadionbrücke werden noch länger für Beeinträchtigungen sorgen.

Verkehr wieder auf sehr hohem Niveau

Die Verkehrsexperten appellieren vor allem an Pendler, wieder längere Fahrzeiten im Berufsverkehr einzuplanen. Bereits ab 7 Uhr werden viele Einfahrtsstraßen ausgelastet sein. Da bei stärkerem Verkehrsaufkommen erfahrungsgemäß zusätzlich Störungen durch Unfälle und defekte Fahrzeuge zu Verzögerungen führen, müssen ebensolche bei der Fahrt in die Arbeit oder zu einem Termin bereits im Vorfeld berücksichtigt werden.