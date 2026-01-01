Alles zu oe24VIP
  1. oe24.at
  2. Inland
  3. Chronik
  4. Wien
Familie aus Purkersdorf freut sich über kleines Neujahrsglück
Neujahrsbaby 2026

Familie aus Purkersdorf freut sich über kleines Neujahrsglück

01.01.26, 11:31
Um 00.15 Uhr wurde Luna geboren. Sie ist das erste Baby des neuen Jahres in Niederösterreich und kam im Universitätsklinikum Tulln zur Welt. Zu Hause in Purkersdorf wurde sie gemeinsam mit ihrer Mutter von Vater und Geschwistern begrüßt. 

Heute, am 1. Jänner 2026, um 00:15 Uhr, erblickte Niederösterreichs  Neujahrsbaby Luna das Licht der Welt. Das Mädchen wurde im Universitätsklinikum Tulln geboren, ist 53 Zentimeter groß, wiegt 3.570 Gramm und ist das dritte Kind der Familie. Mutter Beatrix und ihre Tochter sind wohlauf. Papa Norbert und die beiden Geschwistern konnten Mutter und Schwester bereits daheim in Purkersdorf begrüßen.

Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner (ÖVP) gratuliert der Familie herzlich: "Die Geburt eines Kindes ist immer ein Moment voller Hoffnung und Zuversicht. Ich gratuliere den Eltern von ganzem Herzen zur kleinen Luna und freue mich sehr, dass es Mutter und Kind gut geht. Luna ist die erste neue Erdenbürgerin unseres Bundeslandes – ein wunderbares Willkommen daheim in Niederösterreich. Für das Familienleben mit nun drei Kindern wünsche ich viel Freude, Zusammenhalt und vor allem Gesundheit."

