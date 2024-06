× Rot-Weiß-Rot siegt im Fan-Duell mit Polen

Knapp 20.000 rot-weiß-rote Anhänger und Anhängerinnen begleiten das Nationalteam bei jedem der drei Gruppenspiele in Deutschland. Auch in der Hauptstadt Berlin sind unsere Fans die klare Nummer 1.

Der Countdown läuft! Um 18 Uhr ertönt im Berliner Olympiastadion der Anpfiff zum 2. EM-Gruppenspiel der heimischen Fußball-Nationalmannschaft. Schon vor dem Duell gegen Polen lieferten sich unsere Fans einen friedlichen Wettstreit mit den gegnerischen Anhängern und holten partytechnisch ganz klar die Führung für uns.

Traumhaftes Österreich-Bild schon in Düsseldorf

Für ÖFB-Fanbeauftragter Ingo Mach ist die Euphorie bei den Fans kein Zufall. Gemessen an den angekündigten Fan-Massen sind wir unter den "Top-3-Nationen" bei der EURO 2024 dabei. Interessant: Am mobilsten dürften die Fans aus Großbritannien sein. Von der Insel werden rund eine halbe Million Anhänger erwartet.

Video zum Thema: EURO 2024: Stimmungscheck vor dem wichtigen Spiel gegen Polen

Laut Günther Marek, Leiter der Task Force UEFA Euro 2024 im Innenministerium, waren schon 25.000 heimische Fans beim ersten Gruppenspiel der Österreicher gegen Frankreich in Düsseldorf. "Die österreichischen Fans haben in Düsseldorf jedenfalls ein traumhaftes Bild abgegeben. Wie es überhaupt, von einigen wenigen Ausnahmen abgesehen, ein tolles Fußballfest ist", sagte Marek.

"I am from Austria"-Video ist ein viraler Hit

"Die Zahlen sind natürlich nicht eins zu eins auf Berlin übertragbar, wo ja die anderen beiden Gruppenspiele der Österreicher über die Bühne gehen. Aber es wird sich in Berlin Ähnliches abspielen", zeigte sich der Innenministeriums-Experte überzeugt. "Unsere Fanklubs sind sehr euphorisch, das merkt man schon", betonte Mach, der auch die Abteilung für Fußball und soziale Verantwortung beim ÖFB leitet. Die Verbindung der Fanklubs zum Team und zu den Spielern sei außergewöhnlich eng. Das merkte man auch in Berlin, wo die Fans Stunden vor dem Anpfiff das Olympiastadion in ein rot-weiß-rotes Fahnenmeer verwandelten.

Für den absoluten Gänsehaut-Moment sorgten die Fans mit ihrer Version von Rainhard Fendrichs "I am from Austria". Der Clip ist ein viraler Hit auf Instagram, mit tausenden Likes. Zu Recht!