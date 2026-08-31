Vor Gericht
Rumer Willis: Sorgerechtsstreit mit Ex eskaliert
Einst zeigten sie stolz ihr Familienglück, doch jetzt kämpfen Rumer Willis und ihr Ex-Partner Derek Richard Thomas vor Gericht erbittert um ihre Tochter Louetta. Der Musiker reichte am Donnerstag beim Los Angeles Superior Court Widerspruch gegen den Antrag auf eine Änderung der bestehenden Regelung ein. Der Sorgerechtsstreit zieht immer weitere Kreise, da beide Seiten schwere Vorwürfe erheben.
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Ärger vor dem Richter
Thomas fordert, dass eine zuvor getroffene Entscheidung von Dienstag, 9. Juni bestehen bleibt. Danach darf keiner der Elternteile Louetta ohne Gerichtsbeschluss oder schriftliche Zustimmung des anderen aus Kalifornien bringen. Rumer Willis zog jedoch inzwischen mit Louetta nach Nashville um, woraufhin ihr Ex-Partner behauptet, diesem Schritt nie zugestimmt zu haben. Über die strittige Regelung im Sorgerechtsstreit soll am Donnerstag, 10. September verhandelt werden.
Vorwürfe blockieren die Einigung
In neuen Gerichtsunterlagen erhebt Thomas schwere Anschuldigungen gegen die Mutter seines Kindes. Er behauptet, dass seine Ex-Partnerin alles in ihrer Macht Stehende getan habe, um seine Beziehung zu stören, zu blockieren und zu verhindern. Er betont jedoch:
- Er hatte stets eine enge Beziehung zur Tochter.
- Er hat das Kind niemals einer Gefahr ausgesetzt.
- Er möchte ein funktionierendes gemeinsames Elternmodell.
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Harter Kampf um Louetta
Rumer Willis hält dagegen. Die Tochter von Bruce Willis und Demi Moore beantragte per Eilverfahren, dass die Besuche des Vaters weiterhin begleitet werden und vorerst keine Übernachtungen stattfinden. In diesem emotionalen Sorgerechtsstreit wirft sie ihm unter anderem Drogenmissbrauch und verantwortungsloses Verhalten vor, was Thomas jedoch vollständig und vorbehaltlos zurückweist.
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