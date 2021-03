Ex-Frau von Amazon-Chef heiratet Lehrer

MacKenzie Scott ist eine der rechsten Frauen der Welt. Jetzt hat sie eine neue Liebe.

Seattle. Es war die teuerste Scheidung der Welt. Als sich Amazon-Gründer Jeff Bezos 2019 von MacKenzie Scott trennte bekam sie 34 Milliarden Euro in Aktien übertragen. Mittlerweile stieg das Vermögen auf 45 Milliarden Euro. Sie versprach einen Großteil zu spenden. Im vergangenen Jahr waren es fünf Milliarden Euro, die an Charities gingen.

Neue Liebe unterrichtet Naturwissenschaften

Jetzt hat Scott auch neues Glück in der Liebe gefunden. Dan Jewett ist Lehrer für Naturwissenschaften an einer Privatschule in Seattle, wo Scott mit ihren vier Kindern lebt. Jewett wird ab sofort helfen das Geld zu verteilen: „Durch einen glücklichen Zufall bin ich mit einem der großzügigsten und freundlichsten Menschen verheiratet, die ich kenne“, schreibt er auf einer Charity-Seite.