Aniston-Freund verrät geheimes Liebesrezept

Hollywood-Star Jennifer Aniston schwebt im siebten Himmel. Ihr Lebensgefährte Jim Curtis sprach nun in einer Talkshow zum ersten Mal überraschend offen über die Beziehung und verriet intime Details aus ihrem gemeinsamen Alltag.

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Die ganze Welt kennt Jennifer Aniston als gefeierten Hollywood-Star, wunderschön, glamourös und scheinbar perfekt auf den roten Teppichen dieser Erde. Doch abseits der Scheinwerfer und Kameras gibt es eine ganz andere, sehr private Seite der Schauspielerin. Ihr Partner Jim Curtis erlebt diese Frau hinter den Kulissen tagtäglich und gerät im Interview regelrecht ins Schwärmen über seine berühmte Lebensgefährtin. Er schildert sie als unglaublich bodenständig, offen, fürsorglich, freundlich und liebevoll.

Der bekannte Hypnosetherapeut sprach in der vielbeachteten "Jamie Kern Lima Show" zum ersten Mal öffentlich über seine Beziehung zu der weltberühmten Schauspielerin. Die Liebe der beiden läuft laut seinen glücklichen Schilderungen wirklich hervorragend und festigt sich von Tag zu Tag.

Seit anderthalb Jahren ein echtes Traumpaar

Die Beziehung der beiden ist längst keine flüchtige Romanze mehr. Wie Jim Curtis im Interview stolz verriet, gehen die beiden bereits seit anderthalb Jahren gemeinsam durchs Leben. Dabei verriet er auch ein besonders zärtliches Detail aus ihrem privaten Alltag, das zeigt, wie tief die Gefühle der beiden füreinander sind. Wenn die Schauspielerin mit ihm spricht, benutzt sie am liebsten das englische Kosewort "my love", was auf Deutsch so viel wie "mein Schatz" oder "mein Liebster" bedeutet.

Erstmals gemeinsam von Paparazzi fotografiert wurden die beiden im Sommer des Jahres 2025 während eines romantischen Urlaubs auf der spanischen Baleareninsel Mallorca. Einige Monate später, im November desselben Jahres, machte die Schauspielerin die Beziehung schließlich auch für ihre Millionen Fans auf Instagram offiziell. Sie teilte ein wunderschönes Schwarz-Weiß-Foto, auf dem sie ihren Partner glücklich lächelnd von hinten umarmt.

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Der engste Freundeskreis als neue Familie

Besonders beeindruckt zeigt sich Jim Curtis von den engsten Vertrauten an der Seite seiner Partnerin. Zu dem engsten Freundeskreis der Schauspielerin gehören namhafte Hollywood-Größen wie ihre ehemaligen "Friends"-Kolleginnen Courteney Cox und Lisa Kudrow sowie der Schauspieler Jason Bateman und dessen Ehefrau Amanda Anka. Diese prominente Gruppe hat den Therapeuten mit offenen Armen empfangen.

Für Curtis fühlt sich diese eingeschworene Gemeinschaft mittlerweile wie eine eigene, große Familie an. Er fühle sich unglaublich gesegnet, ein Teil dieser Familie zu sein und so herzlich von ihr willkommen geheißen worden zu sein. Alle Freunde seiner Partnerin seien extrem bodenständig und freundlich, was perfekt zu der Art seiner berühmten Freundin passe.

Das gemeinsame Liebesrezept gegen Konflikte

Natürlich läuft auch bei einem Hollywood-Traumpaar nicht immer alles völlig reibungslos. Doch für die kleinen und großen Hürden des Beziehungsalltags haben die beiden längst ihr ganz eigenes, spirituelles Liebesrezept entwickelt. Sie meditieren sehr viel gemeinsam und legen großen Wert auf lange, tiefgründige Gespräche.

Bei eventuellen Meinungsverschiedenheiten komme es vor allem auf bedingungslose Akzeptanz und tiefes gegenseitiges Verständnis an. Derzeit befinde sich das Paar jedoch noch in der sogenannten Flitterwochen-Phase, der ersten, besonders intensiven und verliebten Phase einer Beziehung, in der ohnehin alles durch die rosarote Brille gesehen wird. Die Fans auf der ganzen Welt freuen sich jedenfalls riesig über das neue und unbeschwerte Liebesglück des sympathischen Weltstars.