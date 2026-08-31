10.000 Dollar Gehalt: Snoop Dogg sucht Eis-Tester

Rap-Legende Snoop Dogg sucht einen Eis-Tester für sein Unternehmen. Der Job ist mit 10.000 Dollar pro Monat dotiert und richtet sich an Bewerber weltweit.

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In den nächsten Tagen beginnen in Los Angeles die Dreharbeiten zum Biopic "Snoop", das für 2027 im Kino geplant ist. Neben seinen Filmprojekten veranlasste der 54-jährige US-Musiker Calvin Cordozar Broadus Jr. nun eine neue Stellenausschreibung für sein Unternehmen "Dr. Bombay". Gesucht wird ein Eis-Tester für ein Monatsgehalt von 10.000 Dollar, was umgerechnet etwa 8500 Euro entspricht.

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Aufgaben für den neuen Eis-Tester

Zu den Aufgaben gehören Reisen um die Welt, das Probieren neuer Sorten sowie das Bewerten von Geschmackskonzepten. Eine Kochausbildung ist nicht erforderlich, vorausgesetzt werden jedoch ein abenteuerlustiger Gaumen und flinke Finger. Der Mitarbeiter arbeitet im Homeoffice, hält regelmäßigen Kontakt zum Team und unterstützt die Entwicklung neuer Geschmacksrichtungen. Zudem soll er Verkostungserlebnisse und Werbung auf Social Media teilen. Der Vertrag läuft vorerst über drei Monate, und den Gewinner möchte der Musiker persönlich anrufen.

Snoop Dogg © Getty Images

Vielfältige Geschäfte von Snoop Dogg

Neben der früheren Beschäftigung eines Cannabis-Rollers investierte der Künstler (bürgerlich: Calvin Cordozar Broadus Jr.) bereits Anfang der 90er-Jahre nach Musikerfolgen wie "What's My Name?" in verschiedene Geschäftsbereiche. Sein geschätztes Vermögen liegt bei rund 160 Millionen Euro. Es umfasst Einnahmen aus Merchandise, einer Schuhlinie aus dem Jahr 2004, einer eigenen Plattenfirma, der Foto-App "Snoopify" sowie Beteiligungen in den Bereichen Cannabis, Gaming, Frühstücksartikel und Kinder-Unterhaltung.

Expansion der Eismarke Dr. Bombay

Das Unternehmen Dr. Bombay gründete er 2023 gemeinsam mit seinem 29-jährigen Sohn Cordell Broadus. Seit 2026 ist das Produkt mit Sorten wie "gebackener Blaubeermuffin", "Erdnussbutter-Trauben-Gelee" oder "Klebriger Karamell-Apfel" neben den USA auch in Frankreich erhältlich. Eine Expansion in weitere Länder wie Deutschland und Österreich soll in Bälde folgen.