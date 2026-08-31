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Mit 46 Jahren

Jeanette Biedermann ist Mama geworden!

Jeanette Biedermann
© Getty Images
Sängerin Jeanette Biedermann ist zum ersten Mal Mama geworden. In Berlin brachte die 46-Jährige laut der "Bild"-Zeitung ihr Baby zur Welt, wobei Mutter und Kind wohlauf sind.
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Wie die "Bild"-Zeitung berichtet, brachte die Pop-Musikerin ihr Kind in der deutschen Hauptstadt zur Welt. Nach der Entbindung geht es sowohl der Mutter als auch dem Neugeborenen gut. Vater des Kindes ist Jeanettes Partner Sebastian.

Erstes Baby für Jeanette Biedermann

Mit der Ankunft ihres Nachwuchses geht für die Musikerin ein persönlicher Wunsch in Erfüllung. Bereits im Jahr 2003 äußerte die damals Künstlerin öffentlich ihre Gedanken über eigenen Nachwuchs.

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Lebenstraum geht endlich in Erfüllung

Damals erklärte sie in einem Interview: "Ich würde gern Mama werden." Genau 23 Jahre nach dieser Aussage ist der sehnlichste Wunsch von Jeanette Biedermann nun Realität geworden.

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