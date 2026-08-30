Schock-Moment
Fernsehgarten: Biene sticht Andrea Kiewel live im TV
Der Insektenstich passierte am Sonntagmittag mitten in der Live-Sendung. Andrea Kiewel griff sich während eines Talks mit Bachelor Dominik Stuckmann an die linke Schulter und rief laut: "Au!". Das Insekt hatte sich unter das rote Kleid der Moderatorin verirrt. Mithilfe von Gülcan Kamps versuchte Kiewel, die Biene aus der Kleidung zu schütteln. Trotz der Schmerzen kündigte sie direkt im Anschluss den Auftritt des Schlagerduos Vanessa Neigert und Giovanni Weisheit an.
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Erstversorgung hinter der Kamera
Während des Musikbeitrags wurde Andrea Kiewel medizinisch versorgt und nutzte ein Kühlpad zur Behandlung der betroffenen Stelle. Aus dem Off kommentierte sie das Geschehen und bat darum, in diesem Moment nicht von der Kamera gezeigt zu werden. Später scherzte die Moderatorin mit einem Gast über die sichtbare Reaktion auf der Haut und erkundigte sich nach möglichen Hausmitteln oder einer Behandlung.
Souveränes Weitermachen trotz Schmerzen
Gegenüber der "Bild"-Zeitung erklärte Kiewel danach, dass sie sich in dem Moment vor allem erschrocken habe. In ihren 26 Jahren beim Fernsehgarten sei sie noch nie live gestochen worden. Die Moderatorin betonte jedoch, den Vorfall gut überstanden zu haben, und führte die Live-Sendung nach der Erstversorgung ohne weitere Unterbrechung zu Ende.
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