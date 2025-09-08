Wiener Linien: Noch mehr Baustellen ab Herbst

Der Sommer in Wien ist meist gezeichnet von zahlreichen Baustellen der Wiener Linien, Verspätungen inklusive. Doch auch der Herbst hält neue Arbeiten bereit, speziell für die U4, die U6 und einige Straßenbahnen.

Die Linie U4 ist ohnehin bekannt für ihre diversen Umbauarbeiten, nun erwischt es (einmal mehr) die Station Landstraße - Wien Mitte. Ein neuer Bodenbelag mit Informationssystem für Sehbehinderte ist der Grund, weshalb ab 22. September in Richtung Heiligenstadt gar keine Züge halten. Von 3. November bis 4. Dezember ist dann die andere Richtung (Endstation Hütteldorf) betroffen.

Die U6 hat vor allem zwischen 27. Oktober und 3. November die Ehre, wenn ein Weichentausch zwischen Spittelau und Jägerstraße den Zugverkehr in diesem Bereich komplett zum Erliegen bringt. Damit aber nicht genug, fährt dann auch nur jeder zweite U-Bahn zwischen Siebenhirten und Michelbeuern.

In der U6-Station Tscherttegasse halten bis Dezember keine Züge in Richtung Floridsdorf.

Bim-Linien ebenfalls betroffen

Auch einige Straßenbahnlinien brauchen Bauarbeiten. Die Linie 18 wird bis zum Ernst-Happel-Stadion verlängert und fährt daher bis Jahresende nur zwischen Burggasse und St. Marx. Die Linie 49 wird mit Herbstferien-Beginn (27. Oktober) nur noch zwischen Ring und Baumgarten fahren, da die Bujattigasse Bauarbeiten benötigt.

Die Linie 5 wird mit 15. September für circa zwei Wochen nur zwischen Praterstern und Josefstädter Straße geführt. Hier sind Gleisarbeiten bei der Blindengasse der Grund.

Ein Ersatz für Bauarbeiten wird hingegen die Linie 12 genutzt, die vor allem im 20. Bezirk aushilft. Diese ist bereits im Betrieb und hilft in den Herbstferien, vor allem auch abends und am Wochenende.