Auto-Inszenierung
"Jedermann" Hochmair stand für KIA unter Strom
"Jedermann"-Star Philipp Hochmair zeigte im Wiener MuseumsQuartier vollen Körpereinsatz bei einer außergewöhnlichen Darbietung. Im Haupthof des Areals rezitierte er aus dem Stegreif, während seine körperlichen Signale live gemessen wurden.
Körperdaten steuern die Inszenierung
Während des Auftritts zeichneten Messgeräte unter anderem Herzschlag, Atmung, Sauerstoffsättigung, Hauttemperatur sowie Bewegungen auf. Die gesammelten Daten flossen direkt in Licht und Sound ein. Dadurch veränderte sich die gesamte Inszenierung je nach der Reaktion seines Körpers, womit der Salzburger Jedermann selbst zum Bestandteil der Show wurde.
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Abkühlung im MQ Wasserbecken
Für das Finale der Vorstellung hatte sich Hochmair eine besondere Aktion überlegt. Er ging für eine Abkühlung direkt im Wasserbecken des MQ baden. Die Energie für die gesamte technische Umsetzung stammte aus einem Kia EV9, der über seine Vehicle-to-Load-Funktion zum Einsatz kam. Bei diesem tankte Hochmair nach den Salzburger Festspielen wieder neue Energie.
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