Zeitdruck
Lugner-Ex Bambi: Brautkleid-Drama kurz vor Hochzeit!
Eigentlich schien der Plan für das zweite Ja-Wort nach 20 Jahren perfekt durchdacht. Die Traumrobe war längst pünktlich geordert – bis das Schicksal erbarmungslos zuschlug. "Es gab Probleme mit der Lieferung und plötzlich hieß es, dass es nicht mehr rechtzeitig geschickt werden kann", offenbart Bambi das Ausmaß der Panik. Auf den letzten Drücker musste am gestrigen Abend eine Ersatz-Robe her. Um 23 Uhr konnte die TV-Schönheit das neue Kleid endlich in Empfang nehmen, nur um kurz vor Mitternacht bei der Anprobe die nächste Hiobsbotschaft zu kassieren: Das spontan organisierte Stück passte hinten und vorne nicht!
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SOS um 7 Uhr Früh
Mit den Nerven am seidenen Faden griff die vierfache Mutter um 7 Uhr Früh zum Hörer, um ihre Schneiderin des Vertrauens aus dem Bett zu klingeln. Der Haken an der Sache: Die Gute befindet sich eigentlich mitten im wohlverdienten Urlaub! "Gott sei Dank hat sie mich trotzdem nicht im Stich gelassen und sich extra Zeit für mich genommen."
Während die Schneiderin nun in einer meisterhaften Not-Operation das Kleid auf Figur bringt, geht für Bambi der rasante Braut-Marathon unvermindert weiter.
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Zweites Ja-Wort: Gleicher Mann, vier Kinder mehr
Sobald das textile Drama endgültig überstanden ist, steht der romantischen Familien-Feier im Standesamt nichts mehr im Wege. Pompöser Schnickschnack bleibt bei der Neuauflage ohnehin außen vor. Begleitet von ihren vier Kindern – die älteste Tochter Larissa fungiert stolz als Trauzeugin – wird im stilsicheren Schwarz-Weiß-Look geheiratet, bevor es nach einem feinen Essen im "Schauspiel" am Rathausplatz in St. Pölten für Bambi direkt wieder an den Arbeitsplatz geht. Flitterwochen können schließlich warten, wenn man sich nach zwei Jahrzehnten, einer Scheidung und vier gemeinsamen Kindern noch einmal ganz bewusst füreinander entscheidet.
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