Neustart: Christina Stürmer wird mit Heimspiel laut

Die Austropop-Königin lässt es nach ihrer coolen Unplugged-Phase jetzt beim FrischLuft Open Air im Linzer Posthof jetzt wieder krachen. Auch mit einem Frühstart.

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"Unplugged hatte seinen besonderen Reiz, aber mir hat das laute Spielen gefehlt!" Christina Stürmer legt nach ihrer Unplugged-Ära, die ihr u.a. den 12. Nummer-eins-Hit in Österreich und das 2,7 Millionen-fach geklickte Ambros-Duett "Du bist wia de Wintasun" bescherte, jetzt wieder mit Vollgas los. Heute Freitag (28. August) steigt beim FrischLuft Open Air im Linzer Posthof das Auftakt-Konzert ihrer Mini-Tour "Es wird wieder laut". Ein Heimspiel für die gebürtige Linzerin, bei dem die coolen Newcomer Laurenz Nikolaus im Vorprogramm mit dabei sind und Österreichs Pop-Königin einen Frühstart plant. Stürmer legt nämlich schon um Punkt 20 Uhr los.

Relaxen vor der Tour. Christina Stürmer tankte beim Urlaub in Griechenland Kraft. © Facebook

Gut ausgeruht von einem ausgiebigen Familien-Urlaub mit den Töchtern Marina (10) und Lotta (5) sowie ihrem Lebensgefährten Oliver Varga und den Schwiegereltern in Griechenland, setzt Stürmer für ihr großes Konzert-Comeback nach den Kurz-Auftritten beim Weltfrauentag („Mein erstes Mal in der Staatsoper“) und bei der "Starnacht am Wörthersee" jetzt auch viele Raritäten wie "Geh Raus aus meinem Kopf" oder ”Immer an euch geglaubt“ auf die Setlist.

Neues Duett? "Wolfgang Ambros ist immer Willkommen!"

Christina Stürmer hofft nach "Wintasun" auf ein weiteres Ambros-Duett. © Thomas Zeidler

Die Live-Klassiker wie "Vorbei", Lebe Lauter“, "Bus durch London", "Millionen Lichter" "Ich lebe" und das traditionelle Konzertfinale "Engel fliegen einsam" ja sowieso. Dazu spricht sie via oe24 auch für die kommenden Konzerte in Kufstein (11. September) und im Wiener Gasometer (18. September) eine weitere Duett Einladung an Wolfgang Ambros aus. "Wolfgang ist bei mir immer willkommen. Die 'Wintasun' hat auch mein Herz erobert. Mir würde aber auch ein Duett mit 'Du verstehst mi ned' gefallen!"